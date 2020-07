Søster til drabsoffer: Jeg føler mig så magtesløs

Da den drabsmistænkte Rasmus Kirkegaard Kristiansen i november sidste år blev fundet i Brasilien efter 27 år på flugt, fik familierne til ofrene Henrik Behrendt Larsen og Erik Højer Christensen endelig et håb om at få nogle svar.

Den nu 51-årige udlandsdansker, der i pressen er gået under navnet 'savmorderen', endte med at blive anholdt af brasiliansk politi for et halvt år siden, men på torsdag kan han være en fri mand, fordi den brasilianske højesteret har krævet en garanti fra de danske myndigheder om, at han ikke risikerer mere end 30 års fængsel i Danmark. Ellers kan de ikke udlevere ham til retsforfølgelse i Danmark.

Rasmus Kirkegaard Kristiansen er sigtet for at have dræbt og parteret 28-årige Henrik Behrendt Larsen, hvis ligdele blev fundet i Portugal i 1992. 37-årige Erik Højer Christensens oversavede underkrop blev fundet året efter i samme land.

Strafferammen for drab i Danmark er op til livstid.

Risikoen for løsladelse frustrerer søsteren til Erik Højer Christensen, der havde håbet på at få noget vished, når den sigtede kom for en dansk dommer.

- Lige nu føler jeg mig så frustreret og magtesløs. Jeg kan næsten ikke bære, hvis de danske myndigheder endnu engang ikke træder i karakter og får Rasmus udleveret, siger Helle Højer Reckweg.

Erik Højer Christensen kom i kontakt med Rasmus Kirkegaard Kristiansen, fordi han var træt af det danske skattesystem og søgte hjælp. I 1993 blev han fundet myrdet. Privatfoto

Det var et tv-hold fra TV2, der sammen med den tidligere drabsefterforsker Per Leo Jepsen, fandt Rasmus Kirkegaard Kristiansen tilbage i november sidste år. Dengang sagde de danske myndigheder nej til, at Rasmus Kirkegaard Kristiansen kunne få et nødpas og følge med tv-holdet hjem til Danmark.

- Det var så skuffende, og nu er det ved at ske igen. Hvis ikke Rasmus kommer til Danmark, så får jeg aldrig svarene og en form for sandhed om, hvad der skete med min bror. Det gør mig ked af det, og det gør mig vred, siger Helle Højer Reckweg.

Helle Højer Reckweg frygter, at hendes mulighed for svar nu forsvinder, hvis Rasmus Kirkegaard Kristiansen ikke kan udleveres til Danmark. Foto: Jonas Olufson

Også den tidligere drabsefterforsker på sagen, Per Leo Jepsen, er rystet over udsigten til, at udlandsdanskeren kan gå fri.

- Jeg synes, det er ganske forfærdeligt. Og det efterlader de afdødes familier i uvished på grund af mangel på rettidig omhu fra de danske myndigheders side, siger han.

Han havde frygtet, at Rasmus Kirkegaard Kristiansen ville blive løsladt, da han hørte de brasilianske myndigheders krav.

Alligevel er han glad for, at det lykkedes at lokalisere og konfrontere den sigtede. Og samtidig har han kunnet konstatere, at Rasmus Kirkegaard Kristiansen har overholdt den aftale, han gav hånd på til den pensionerede drabsefterforsker, da de talte sammen, og det stod klart, at de ikke kunne tage ham med hjem til Danmark. Aftalen var, at han ville blive på sin adresse i Sao Paolo.

Per Leo Jepsen understreger også, at han aldrig har påstået, at Rasmus Kirkegaard Kristiansen er skyldig. Det er det danske retsvæsen, der skal vurdere det.

Vil gøre rent bord

Rasmus Kirkegaard Kristiansen afviser selv i TV2-dokumentaren, at han har begået drabene, men fortæller til tv-holdet, at han ved noget om drabet på Erik Højer Christensen, som han kun vil fortælle til dansk politi.

- Jeg vil gerne gøre rent bord. Det er noget, jeg har tænkt på igennem flere år, siger han til TV 2.

Rasmus Kirkegaard Kristiansens danske advokat, Sysette Vinding Kruse har tidligere skrevet i en sms, at hun forventer, at hendes klient bliver løsladt, hvis ikke der findes en løsning, inden fristen udløber 23. juli.

'Det går jeg også ud fra, hvis ikke tidsfristen overholdes. Han har siddet fængslet i snart 6 måneder,' skriver hun.

Ekstra Bladet har bedt Rigsadvokaten om svar på, hvor udleveringssagen står, og om det vil være muligt at udstede et nødpas til Rasmus Kirkegaard Kristiansen eller ophæve den internationale efterlysning på ham, hvis han bliver løsladt, så han selv kan rejse til Danmark.

Vi har dog endnu ikke fået svar.