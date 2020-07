Søstre opdaget ved et tilfælde: Endte med stribevis af sigtelser

To kvinder på 20 og 21 år endte med at blive sigtet for vold mod betjente efter mindre henstilling

To søstre på henholdsvis 20 og 21 blev tirsdag anholdt og mødt med en stribe af sigtelser, efter politiet ellers indledningsvis bare havde henvendt sig med en mindre bemærkning.

Det oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Ifølge politiet var en civil patrulje klokken 15.03 på vej tilbage til politigården i Aarhus, da de bemærkede, at en bil var i færd med at bakke ind på en parkeringsplads.

Bilen med de to kvinder kørte imidlertid frem, mens den anden bil var ved at bakke, og betjentene rullede derfor vinduet ned for at sige, at de ikke burde køre frem.

Forkerte oplysninger

Kvinderne var dog ikke meget for at følge rådet, og de sagde i stedet, at de civilklædte betjente skulle blande sig udenom.

Det fik betjentene til at legitimere sig som politi og tage kontakt til kvinderne for at bede om ID.

Mens den ene betjent kørte bilen ind på politigården, talte den anden med kvinderne, og her viste der sig, at der var nogle af de oplysninger, kvinderne gav, der ikke hang sammen.

Den anden betjent kom derfor tilbage til stedet, og de udspurgte kvinderne hver for sig for at opklare, om de havde benyttet falsk ID.

Her gik det op for betjentene, at der var tale om søstre, og at de havde byttet om på deres identitet, så føreren af bilen i virkeligheden ikke havde noget kørekort.

Udviklede sig voldeligt

Undervejs, mens de blev udspurgt, forsøgte kvinderne at komme i kontakt med hinanden, på trods af at politiet ville forhindre det, og det endte i sidste ende med, at situationen udviklede sig voldeligt, så den ene kvinde tog fat om halsen på en betjent, mens den anden sparkede ud efter begge betjente.

Flere patruljer blev derfor tilkaldt, og de to kvinder blev anholdt.

Så i stedet for at rette sig efter den venlige opfordring fra betjentene, endte de to søstre med at blive sigtet for vold og fornærmelig tiltale mod polititjenestemand, for at lægge hindringer i vejen for politiets arbejde og for at oplyse falsk ID. Derudover blev den 20-årige sigtet for at køre bil uden kørekort, mens den anden er blevet sigtet for at have overladt førerretten til en person uden kørekort.