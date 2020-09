Sofie fundet: Familien takker

Familien er rørt og lettede over, at Sofie blev fundet i god behold

Forældrene til Sofie, der blev fundet natten til lørdag i god behold efter at have været forsvundet i to døgn, sender en dybfølt tak ud til alle, der hjalp til med at finde datterem.

Den besked kommer familien med en skriftlig udtalelse til TV 2 Østjylland.

'Vi er alle meget lettede over at have Sofie tilbage i god behold og er utrolig rørt og taknemmelige over al den støtte og hjælp vi har fået fra familie, venner, bekendte, naboer, kolleger, frivillige, politiet, hjemmeværnet og organisation Missing People', skriver familien.

Cyklist finder efterlyste Sofie i god behold

To døgn

Den 21-årig kvinde gik fra hjemmet i Viby onsdag formiddag og blev ikke set i mere end to døgn.

Lørdag formiddag oplyser vagtchef Michael Ørum lidt nærmere om omstændighederne til Ekstra Bladet.

- Det er en borger, der på sin cykel bemærker, at hun kommer gående. Vedkommende genkender hende og retter så henvendelse til hende. Politiet kommer derefter ind i billedet, og vi får taget kontakt til familien.

Han takker offentligheden for at have hjulpet i sagen. Også på Twitter.

Han vil ikke komme nærmere ind på, hvor Sofie har været de sidste par dage, eller hvad hun har foretaget sig.

- Det er vi ikke interesseret i, og det er privat, siger han.

Det førte til store eftersøgninger blandt andet med hunde, helikoptere og dykkere. Frivillige fra Missing og Hjemmeværnet hjalp også med at lede.

Fredag gik Hjemmeværnet fra dør til dør i Viby-området og for at spørge, om nogen havde set den 21-årige kvinde, ligesom haver og grønne områder i nærheden blev gennemsøgt.

Fredag bad politiet også om, at borgere i Kongsvang i Viby eller Marselisborgkvarteret tjekkede deres videoovervågning.

Politiets melding under eftersøgningen har hele tiden været, at der ikke var noget, som tydede på, at hun havde været udsat for en forbrydelse.

Dette fastholder vagtchefen, efter at den unge kvinde er blevet fundet.