Soldat anklager kone for at 'sælge' deres nyfødte søn mens han var væk

24-årige Steven Garcia var grædefærdig, da han fik at vide, at sønnen var død ved fødslen. Sandheden viste sig dog ifølge ham at være en helt anden

Steven Garcia, en 24-årig amerikansk soldat fra Arizona, er gået til medierne for at fortælle sin historie om, hvordan han var udsendt som soldat i Sydkorea, da han fik besked om, at hans gravide 31-årige kone Marina Garcia havde født. Sønnen var desværre dødfødt.

En måned efter gik det nemlig, ifølge den unge mand, op for ham, at det langt fra var sandheden. Drengen var i live, men konen havde angiveligt solgt ham til et andet par.

Det skriver blandt andre KVOA.

Steven Garcia fik først nys om, at han ikke havde fået hele sandheden, efter at en færdselsbetjent stoppede et par, som virkede meget nervøse. Han begyndte at stille en masse spørgsmål, og fandt frem til, at deres tre måneder gamle baby ikke var deres biologiske søn.

31-årige Marina Garcia har erkendt sig skyldig i forsøg på svindel. Foto: Cochise County Sheriff's Office

Manden i bilen, Alex Hernandez, indrømmede, at han havde forfalsket drengens dåbsattest, så parret kunne være hans forældre. Steven Garcia og hans familie påstår nu, at Marina Garcia har solgt barnet til parret, som er to af hendes bekendte. Deres advokat har dog endnu ikke fundet bevis for, at der har været penge mellem hende og parret.

Har søgt om skilsmisse

Alex Hernandez og hans kone Leslie Hernandez har begge erkendt sig skyldige i svindel og har begge fået en betinget dom på fire år.

Marina Garcia har erkendt sig skyldig i forsøg på svindel og får udmålt sin straf i næste måned. Anklagerne i sagen har anbefalet, at hun får en fængselsstraf.

Hun har fortalt betjentene, at hun ikke ved, hvem barnets far er, men at det umuligt kan være Steven Garcia. Den udmelding kom dog bag på ham, for han husker selv, at han og konen sidst havde sex omkring barnets undfangelse.

- Jeg har hele tiden mens hun har været gravid haft det indtryk, at jeg var faren, siger han ifølge KVOA.

Han har i mellemtiden søgt om skilsmisse og har siden sagen eskalerede flere gange fløjet fra Sydkorea til Arizona for at besøge drengen, som hans familie kalder Leo, og som nu bor hos en plejefamilie.

Steven Garcia er nemlig selv adopteret, og siger, at det ikke gør nogen forskel for ham, om drengen ikke er hans egen. Det er dog endnu ikke lykkedes ham at få forældremyndigheden over Leo.