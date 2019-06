Soldat dømt: Gemte automatpistol på sin gård

Tre års ubetinget fængsel. Sådan lyder dommen til en 34-årig soldat fra bornholm, der torsdag eftermiddag blev fundet skyldig i brud på våbenloven.

Det skriver Bornholms Tidende.

Soldaten blev dømt for både at opbevare våben, våbendele og ammunition, og særligt en skarpladt automatpistol, der blev fundet på soldatens badeværelse, fandt rettens interesse.

– Det vil jeg karakterisere som sagens tunge forhold, sagde auditør Claus Risbjerg fra Forsvarsministeriets Auditørkorps, der var anklager i sagen, ifølge Bornholms Tidende.

Fandt pistol i container

Soldaten erkendte, at han havde brudt våbenloven, men ifølge Bornholms Tidende mente hans forsvarer Pernille Munch ikke, at der kan være tale om skærpede omstændigheder.

– Min vurdering er, at det her våben ikke er farligt. Vi har hørt, at det kunne skyde, og det kunne også skyde fuldautomatisk, men da man gravede lidt dybere, viste det sig, at det ikke var sådan lige at affyre. Der skulle bankes på maskinpistolen for at den kunne bruges. Så mener jeg ikke, at det opfylder det her farlighedskriterie, der er i straffeloven, sagde hun ifølge Bornholms Tidende i retten.

Anklageren mente, at det var en skærpende omstændighed, at pistolen var skarpladt og lettilgængelig.

I retten forklarede den 34-årige soldat, at han havde fundet pistolen i en skrotcontainer på en kaserne. Anklageren pointerede, at det måtte betragtes som tyveri, og at der derfor også her var tale om skærpende omstændigheder.

Soldaten har endnu ikke anket dommen, men bedt om tid til at overveje det.