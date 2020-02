Soldat dræber tilfældige ved shoppingcenter i Thailand

Flere mennesker er dræbt, efter en thailandsk mand begyndte et masseskyderi i et shoppingcenter i Thailand

En mand er gået amok og har åbnet ild ved et stort shoppingcenter i Thailand cirka 200 kilometer nordøst for hovedstaden Bangkok.

En talsmand fra Thailands politi har bekræftet, at gerningsmanden har dræbt mindst 17 personer, og at 21 personer er blevet såret, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Gerningsmanden formodes at være en thailandsk soldat. Han er af thailandsk politiet blevet identificeret som Jakrapanth Thomma. Ifølge Bangkok Post er han 32 år gammel. Men det tal er altså nu blevet nedjusteret.

Angrebet er stadig i gang og gerningsmanden er således på fri fod.

Thailandsk politi har identificeret soldaten Jakrapanth Thomma som gerningsmanden bag skyderiet i Thailand lørdag. Privatfoto

Oversergent Kongcheep Tantravanich, der er talsmand fra det thailandske Forsvarsministerium, bekræfter, at gerningsmanden er soldat og er tilknyttet Suratham Phithak Camp, der er en kaserne i Nakhon Ratchasima, som ligger tæt på Khorat, hvor han netop nu skyder tilfældige mennesker.

Tvist om jord

Thairath News beretter, at den thailandske hærs specialstyrke er set på området ved shoppingcentret, og at folk ses løbe fra stedet.

THAILAND/KORAT: Skyderi i byen Korat (Nakhon Ratchasima). Udvis stor forsigtighed, hvis du opholder dig i byen. Følg altid lokale myndigheders anvisninger. Hold dig opdateret om situationen via nyhedsmedierne. — Udenrigsministeriets Borgerservice (@UMBorgerservice) February 8, 2020

En lokal politibetjent har ifølge Sky News fortalt, at den mistænkte gerningsmand har været involveret i en tvist omkring et stykke jord, der fik ham til at skyde to mennesker, der var en del af tvisten, hvorefter han skød en soldaterkollega og en kvinde.

Politiet siger, at gerningsmanden har skrevet en status på Facebook, hvor der stod 'døden er uundgåelig for alle', desuden har han lagt et billede af sig selv med et håndskydevåben på Facebook, skriver Ritzau.

Dræbte overordnet

Derefter skulle soldaten ifølge New York Times have taget et våben med sig fra kasernen, være kørt mod shoppingcentret og have skudt forbipasserende på sin vej.

- Han skød og dræbte sin overordnede, og han skød og dræbte andre soldater, har oversergent Kongcheep Tantravanich ifølge New York Times udtalt.

Politiet har lavet en sikkerhedszone med en radius på to kilometer omkring skyderiet.

Shoppingcentret hedder Terminal 21 og ligger i byen Khorat.

