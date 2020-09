Soldat kvæstet i ulykke

Soldaten fik ved et uheld antændt noget sort krudt

En 43-årig ansat i Forsvaret kom tirsdag til skade i en arbejdsulykke.

Manden befandt sig på et militært øvelsesområde ved Eskebjerg Lyng nær Havnsø i Kalundborg. Her skete der en 'utilsigtet sprængning', mens manden var under uddannelse.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Manden blev forbrændt, og en redningshelikopter skyndte sig at flyve manden til behandling på Rigshospitalet.

Krudt-uddannelse

Over for Ekstra Bladet fortæller Forsvarets Operationscenter, at der er tale om en konstabel i Søværnet.

Soldaten var ved at blive uddannet i afbrænding af større mængder krudt, da han ved et uheld fik antændt noget sort krudt.

Der var flere andre på kurset, men kun soldaten kom til skade.

Politiet var hurtigt på stedet for at afklare, hvordan ulykken kunne ske. Forsvarets auditørkorps overtager de videre undersøgelser.