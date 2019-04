Soldater i Sri Lanka beskudt under ransagning

Fredag har en ransagning i Sri Lanka udviklet sig til skudkampe mellem soldater og en gruppe mænd.

Det oplyser srilankansk militær til nyhedsbureauet Reuters.

Ransagningen fandt sted i den østlige del af Sri Lanka.

Ifølge den unavngivne militærmand, som Reuters har talt med, startede episoden med, at soldater hørte en eksplosion. Da de søgte hen for at undersøge eksplosionen, blev de ifølge talsmanden mødt med skud.

Soldaterne besvarede ilden og ransagede stedet. Ingen er angiveligt kommet noget til.

Det tyske nyhedsbureau dpa kan tilføje, at ransagningen førte til fund af sprængstoffer og selvmordsveste.

Samtidig citerer dpa en unavngiven politimand for, at der andetsteds i Sri Lanka er blevet anholdt yderligere syv personer i forbindelse med bombeangrebene.

I alt har myndighederne anholdt mere end 250 mennesker siden påsken, skriver Reuters.