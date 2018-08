Solgte hash som 15-årig: Tjente 10.000 kr. om dagen

- Det er overalt. Jeg kan slet ikke forklare jer, hvor stort markedet er i Danmark. Det er helt vildt, hvor mange, der ryger hash. Der er kunder i hvert lille hjørne.

Sådan siger den tidligere hashkriminelle bandefigur, Nedim Yasar, til Ekstra Bladet. Han medvirker i kommende dokumentarserie, Hash DK, i fire afsnit om det hjemlige hashmarked og dets lyssky bagmænd, der sendes på DR1.

Første afsnit sendes i aften kl. 20.45. Her går man tæt på pusherne, hvor flere tjener styrtende med penge på ulovlige cannabis-produkter - først og fremmest hash.

En anden medvirkende, er den anomymiserede Christian, der begyndte at sælge hash som 15-årig og dengang hurtigt fik opbygget en gedigen forrretning.

- Det blev større og større. På et tidspunkt lavede jeg 36.000 kr om dagen i omsætning. Jeg havde 10.000 kr til mig sig, resten gik til bagmanden, fortæller den anonymiserede.

På et tidspunkt følte han sig snydt af bagmanden og sage, at nu gad han ikke sælge mere. Det indkasserede han en dummebøde på 100.000 kr for.

Han fik viklet sig ud dummebøden, da han gik til en person endnu højere op i det kriminelle system, hvilket medførte, at han bare blev viklet endnu mere ind i handlen med hash. Alt i alt har han både fået tæv og fire domme.

- Alt det på grund af fucking hash, konkluderer han.

Det er ikke nogen hemmelighed, at handel hash generer enorme summer. Københavns Politi har tidligere meldt ud, hvordan man vurderer, at Christianias Pusher Street er en milliardforretning. Både i form af salg i hashgaden og i forhold til større handler, der omsættes af hashbagmænd med tilknytning til Pusher Street.

Det er heller ikke nogen hemmelighed, at tunge kriminelle forankret i organiseret kriminalitet, blandt dem rockere og bandemedlemmer, styrer og kontrollerer stort set alle aspekter af den ulovlige handel lige fra indsmugling og frem til, at det sættes til salg rundt om i Danmark.

Dette faktum understreges ved flere lejligheder i Hash DK. På et tidspunkt fortæller en anonymiseret pusher, at det er miljøet, og ikke hashen, der er farlig.

Sådan lyder hans vurdering baseret på egne erfaringer. Slet skjult hentydes der her til, at netop tunge kriminelle styrer markedet med hård hånd.

- Jeg har det, man kalder en tilladelse. Det betyder, at du har et afmærket område. Hvis du sælger i det forkerte nabolag, hvor der er en gruppering, så kan du hurtigt komme ud i problemer. Man skal huske på, man bare er en lille fisk i et stort hav, lyder det lakonisk.

- Hvilken rolle spiller rockere og bander i forhold til hashmarkedet, lyder et spørgsmål i den forbindelse til Nedim Yasar.

- De ER hashmarkedet. Det er dem, der styrer salget, lyder svaret.