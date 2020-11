Solo ølprotest: Bællede bajer i butikken

Butikstyveri af en øl til 26 kroner blev prisen for en odenseaners personlige ølprotest natten til torsdag.

Det skriver Fyens Stifttidende.

Manden forsøgte at komme udenom de nye corona-restriktioner, som forbyder butikker at sælge alkohol efter klokken 22, ved simpelthen at undlade at betale for den.

Han gik ind på en tankstation på Hjallesevej i Odense M, gik direkte hen til køleskabet, tog en øl og lukkede den op for derefter at begynde at drikke den.

Mens han sad og på en stol og nød sin bajer, ringede personalet efter politiet.

Betjentene dukkede på 01.20. Af åbenløse årsager kunne ingen sigtes for at overtræde reglerne om køb og salg af alkohol efter klokken 22. I stedet blev manden altså sigtet for butikstyveri.

Men så fik han da slukket tørsten.