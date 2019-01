Soloulykke på motorvej: Bil endte på taget

En mandlig bilist er søndag aften blevet kørt på Rigshospitalet efter et voldsomt færdselsuheld på Køge Bugt Motorvejen ved Ishøj.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi.

- Der er tale om en enkelt bil, som er kørt galt af pt. uforklarlige årsager, siger Brian Holm, vagtchef ved Københavns Vestegns Politi, til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at det kun var føreren, der befandt sig i bilen. Billeder fra stedet viser, at bilen er endt på taget efter det umiddelbart voldsomme uheld, men føreren er tilsyneladende sluppet billigt.

Foto: Kenneth Meyer

- Han er blevet kørt til kontrol på Rigshospitalet, fordi der er tale om et højhastighedsuheld, men man vurderer ikke umiddelbart, at han er kommet alvorligt til skade, siger vagtchefen.

Uheldet fandt sted omkring klokken 22.30, men på grund af tidspunktet, har det ikke umiddelbart givet anledning til trafikale problemer. Politiet har således også kun været nødsaget til at spærre det inderste spor, for at give plads til redningskøretøjer, mens den øvrige trafik har kunnet køre forbi.