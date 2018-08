Sommerhus-område ramt af naturbrand

Ved du noget? Tip Ekstra Bladet - E-mail 1224@eb.dk SMS til 1224 (alm. sms-takst)

En naturbrand i Blokhus har ramt mindst fire sommerhuse.

Heraf er et fuldstændig udbrændt. Tre-fire huse er berørt i mindre omfang.

Fra politiet lyder det, at branden nu er under kontrol, selvom den endnu ikke er slukket fukdstændig.

- Branden er er inddæmmet, siger vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi, og fortsætter:

Der går et par timer inden folk kan komme tilbage. Men det er fantastisk, at den er blevet slået ned. Det træls område. Der er meget mere, som kunne være brændt, forklarer han.

Der er ingen meldinger om menneskelige omkostninger.

Ilden har ifølge Ekstra Bladets mand på stedet banet sig vej igennem lyngen imellem to rækker sommerhuse, men foreløbig har brandfolk altså forhindret, at flere huse er blevet ramt.

Lidt tidligere på eftermiddag meddelte politiet ellers på Twitter, at branden var ude af kontrol. Men det er altså ikke længere aktuelt.

Pirupshvarrevej er spærret ved Tobaksvej og der er kun adgang for Politi og brandvæsen. Ilden springer i klitterne og er ude af kontrol. #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) 4. august 2018

At situationen nu er under kontrol var ikke til at sige tidligere på dagen. Her advarede politiet i kraftig vendinger folk om at komme væk.

- Det brænder rigtig meget, og nysgerrige skal holde sig væk, så der er plads til de køretøjer, som sendes derop. Det er livsfarligt på grund af branden, sagde Karsten Højrup Kristensen kort inden middag.

Om branden forklarede han:

- Det startede som en naturbrand, og nu har det bredt sig til minimum to sommerhuse midt i et sommerhusområde. Vi arbejder deroppe, og vi har flere patruljer tilstede. Brandvæsnet er også i stort tal deroppe, siger han.

Sommerhusområdet ligger i det populære Blokhus kun fem kilometer fra Fårup Sommerland.

Jacob Karlsen var i et sommerhusene, da han omkring klokken 11 kunne lufte røg.

- Jeg sad på terrassen og drak en kop kaffe, da jeg kunne lugte røg. Så gik jeg ud på vejen, og kunne se flammer få sommerhuse væk, og så var det bare at komme væk, siger han til Ekstra Bladet.

Sommerhusområdet ligger midt i et naturområde, og med den tørke, der har hersket i Danmark de seneste mange uger, er det derfor en særdeles farlig brand, der er igang.

