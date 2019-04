Sorgens dag for terrordræbte børns skolekammerater

To af de tre dræbte børn fra Holch Povlsen-familien gik på Højvangskolen i Stavtrup ved Aarhus, som i disse timer tager hånd om skolekammeraterne efter den frygtelige påskenyhed

Skoleelever, lærere og øvrigt personale på Højvangskolen i Stavtrup ved Aarhus glemmer formentlig sent den tirsdag morgen efter påske, som de har oplevet i dag.

Da var det nemlig første skoledag efter det, der begyndte som en glad, solrig påskeferie og som sluttede barsk og brutal med gårsdagens nyhed om, at tre børn af Danmarks rigeste mand, Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen, var blandt de over 300 dødsofre som følge af flere koordinerede terrorbomber påskesøndag forskellige steder i Sri Lanka.

Anders Holch Povlsen og hans hustru Anne Holch Povlsen og parrets fire børn befandt sig på luksushotellet Shangri La i hovedstaden Colombo, da en selvmordsbomber forvoldte død og lemlæstelse - og rev tre af Holch Povlsen-parrets fire børn med sig i døden. To af de tre dræbte børn skulle være mødt på Højvangskolen igen efter påskeferien.

Den eneste overlevende af de fire børn går ifølge Ekstra Bladets oplysninger i fjerde klasse på Højvangskolen.

- Vi har i respekt for familien Holch Povlsen ikke flere kommentarer, end hvad vi meldte ud i går. I dag handler det først og fremmest om at tage hånd om vores elever og personale på den bedst tænkelige måde, siger Kåre Bechmann Gravesen, administrativ leder på Højvangskolen, tirsdag til Ekstra Bladet.

Professionel hjælp

Mandag forlød det, at Højvangskolen vil briefe ansatte, forældre og elever, når de møder ind tirsdag morgen.

Det oplyste Henrik Vinther Olesen, kommunikationschef i Børn og Unge i Aarhus Kommune.

- Vi sørger for, at alle børn og også deres forældre har nogle at tale med, som kan sætte det, der er sket, i det rigtige perspektiv. Det gør man i de klasser, hvor børnene går.

- Så sørger vi for, at de medarbejdere, der er på skolen, har adgang til vejledning og rådgivning af folk, der har forstand på det. Det er blandt andet fra kommunens psykologirådgivning, sagde Henrik Vinther Olesen mandag til TV 2 Østjylland.

Det har foreløbig ikke været muligt at få en uddybende kommentar fra Henrik Vinther Olesen.

Højvangskolen har i alt knap 750 elever. Skolens ansatte blev informeret om terrortragedien mandag formiddag, og klokken 14 mandag blev en besked sendt ud til forældrene på skolen.

Skoledagen slutter for alle elever klokken 12.45 tirsdag.

