Sort bil i hasarderet kørsel efter drab

Politiet hører fortsat gerne fra vidner i sagen om drabet på en 39-årig mand, der blev likvideret på Helgolandsgade i sidste uge.

Drabet skete omkring klokken 13.20, hvor manden kom gående med sin højgravide kone efter at have været til fødselsforberedelse.

Efter drabet løb den maskerede gerningsmand tilbage til den sorte Audi A4 Avant, der i høj fart kørte væk ad Helgolandsgade – til højre ad Vesterbrogade og videre til venstre ad Trommesalen.

Foreløbigt har politiet ikke lagt sig fast på et motiv endnu:

- Vi kigger i forskellige retninger, oplyser Brian Belling, efterforskningsleder, Københavns Politi, til Ekstra Bladet.

- Vi hører gerne fra folk, der måtte have set bilen både før, men ikke mindst bagefter, fortæller Brian Belling.

Politi: Gik målrettet efter at dræbe

- Vi har et vidne, der fortæller, hvordan hun blev overhalet af den sorte bil på Frederiksberg Allé. Den sorte bil kørte hurtigt og hasarderet.

- Vi mener, at flugtbilen efter at have været igennem Trommesalen er drejet ud på Gl. Kongevej. Herfra er den kørt ned på Frederiksberg Allé ad en af de små veje. Og herfra er den så kørt ned på Vesterbrogade igen, hvorefter man har sat kursen vest på, fortæller Brian Belling.

Senere på dagen, klokken 14.41, blev der fundet en brændende sort Audi A4 Avant ved Klevehøjvej/Bondehøjvej i Sengeløse, Taastrup.

Grafik: Politiet

Den brændende Audi A4, der udbrændte helt, er identisk med flugtbilen fra drabet i København.

Foto: Kenneth Meyer

Politiet hører også gerne fra vidner, der måtte have set den sorte Audi eller andre biler køre fra brandstedet i området ved Klevehøjvej og Bondehøjvej i Taastrup.

Oplysninger til Københavns Politi på tlf. 114.