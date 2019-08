Sort boks i Pink-fly skal opklare dramatisk landing

Ukendt defekt var tæt på at koste menneskeliv, da lille jetfly brød i brand under landing i Aarhus Lufthavn

En fuldstændig ukompliceret flyvetur fra Oslo's Gardemoen Lufthavn til Aarhus Lufthavn var i nat tæt på at koste menneskeliv, da et lille privatfly brød i brand under en utilsigtet mavelanding.

Ti personer fra popstjernen Pinks turnétrup, der netop havde spillet en koncert i Oslo, nåede at redde sig ud, uden at nogen kom til skade.

Den havarerede Cessna-jet fotograferet kort efter dramaet i Aarhus Lufthavn. Som det ses, er flyets forreste del helt nede på landingsbanen. Noget tyder på, at landingsstellet har været i stykker under landingen. (Foto: Øxenholt Foto/Ritzau Scanpix)

Nu skal den lille Cessna Citation Jets sorte boks opklare, hvad der gik galt i sekunderne forud for landingen kl. 00.38 natten til tirsdag. Havarikommissionens folk begyndte i dag at undersøge flyet, som er transporteret til et afsides hjørne af lufthavnen.

Ukendt årsag

- Der skete et eller andet i forbindelse med landingen, så der opstod brand. Præcist hvad ved vi ikke endnu, men det er vi i gang med at undersøge, siger souschef for Havarikommissionen, Bo Haaning, til Ekstra Bladet.

- Politiet oplyste tirsdag formiddag, at næsehjulet var defekt. Andre oplysninger handler om, at flyet under indflyvning ramte en mast eller lignende umiddelbart inden landingen?

- Det er blandt andet dét, vi undersøger. Så længe vi ikke har eksakte informationer kan jeg ikke kommentere det ene eller det andet, siger Bo Haaning.

- I følge vore oplysninger var lufthavnens eget brandberedskab fremme ved det brændende fly på tre minutter. Det tyder på en pludselig opstået alarm, ikke?

- Jo, det lyder sådan. Hvis der var slået alarm tidligere, havde de stået klar til at modtaget flyet.

Lydfiler skal granskes

Flyets radiokommunikation med tårnet Aarhus Lufthavn er tilvejebragt og skal nu granskes sammen med en lydfil af piloternes indbyrdes snak i cockpittet.

Forlydender i tirsdagens løb om, at voldsomt vejr over Djursland kan have spillet en rolle, har ikke noget på sig. Uvejret begyndte først omkring klokken 03, oplyser DMI til Ekstra Bladet.

Sangerinden Pink er i gang med en Europa-turné og skal efter planen spille i Horsens onsdag.

Superstjernes folk i dansk flyulykke inden stadionkoncert