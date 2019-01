Sosu-assistent sigtet og fængslet: Sexmisbrugte værgeløs kvinde

En godt 30 årig sosu-assistent er i dag blevet fremstillet og fængslet i en sag, hvor manden er sigtet for at have udnyttet og sexmisbrugt en kvinde, der på grund af sygdom ikke var i stand til at værge for sig.

Den sigtede, der har anden etnisk baggrund, nægter sig skyldig.

I følge sigtelsen skete det seksuelle overgreb i begyndelsen af september. Gerningsstedet var en beskyttet bolig i Hillerød-området, hvor kvinden bor. Den sigtede er tilknyttet beboelsen i kraft af sit arbejde.

Kvinden, der omkring 50 år, lider af en sygdom, der gør at hun blandt andet har talebesvær, og derfor var hun svær at afhøre.

Allerede i december blev manden fremstillet i grundlovsforhør første gang. På grund af bevisernes stilling valgte dommeren at løslade ham.

Siden har politiet modtaget svar på dna-prøver, og dette svar har godtgjort, at der nu er begrundet mistanke mod sosu-assistenten.

Ved dagens retsmøde blev han derfor varetægtsfængslet - foreløbigt frem til 29. januar.

- Dagens retsmøde blev holdt for lukkede døre, derfor kan jeg ikke udtale mig om sagen, oplyser Michael Qvist, anklager.