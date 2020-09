Sosu-hjælper dømt for bedrageri mod ældre

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): En 27-årig sosu-hjælper virkede, som om hun bare ville have sagen overstået, da hun erkendte samtlige tilfælde af bedrageri mod ældre mennesker, som hun var ansat til at passe på.

Hun har sneget sig til at aflure deres kortoplysninger, men hun har været sendt ud af to forskellige vikarbureauer for at hjælpe dem i deres hjem.

'Ja', sagde hun kortfattet ved de 80 forhold om databedrageri mod fem forskellige syge og ældre ofre,som hun var tiltalt for, samt for at have arbejdet som sosu-hjælper, selvom hun er frakendt retten, fordi hun tidligere har snydt ældre.

Hun er samlet dømt for at have svindlet for over 300.000 kroner, men erstatningskravet mod hende er kun godt 80.000 kroner, fordi flere transaktioner ikke gik igennem, og enkelte kreditorer ikke har gjort krav gældende.

Pengene blev blandt andet brugt på hjemmesider som Expedia, Norwegian og Airfrance, og hun erkendte, at hun har rejst til Tenerife for en af de ældres penge.

Hun blev efter godt en times retsmøde idømt en tillægsstraf på ti måneders fængsel. Dommen indeholdt også forhold, der er begået før en tidligere tilsvarende dom, som hun blev idømt i Retten i Glostrup i december sidste år.

Dommen i dag er hendes tredje dom for det samme.

- Når jeg er landet på ubetinget straf i ti måneder, er det, fordi det er tredje gang, at du er dømt for tilsvarende kriminatlitet. Der er et mønster, der er meget kedeligt, selvom du siger, at du vil rette op. Det håber jeg er rigtigt, men du skal straffes for det, du har begået, sagde dommeren.

Den 27-årige modtog dommen. Hun blev fortsat varetægtsfængslet.

Dårligt miljø

Før dommen sagde dommeren, at det var nødvendigt, at der blev sat nogle flere ord på, før hun kunne fremme sagen som en tilståelsessag. Det fik hendes forsvarer, Kashif Qureshi, til at spørge, hvorfor hun arbejdede som sosu-hjælper, selvom hun vidste, at hun ikke måtte.

- Det ved jeg faktisk ikke, svarede hun.

- Var du et særligt sted i dit liv, spurgte han.

- Jeg har været i en rigtig dårlig omgangskreds. Jeg har været et sted i mit liv, hvor det ikke har været godt. Jeg har været i et dårligt miljø, sagde hun.

- Jeg har tænkt rigtig meget over, at det går ud over de her mennesker. Jeg fortryder rigtig meget, og jeg vil gerne starte på en frisk, når jeg kommer ud. Jeg er virkelig ked af, at det er sket, sagde kvinden, der så sent som i december blev idømt otte måneders betinget fængsel i Retten i Glostrup for tilsvarende kriminalitet.

Hun blev også spurgt, hvordan hun kom i besiddelse af de ældres kortoplysninger.

- Det vil jeg helst ikke udtale mig om, svarede hun.

Under sin procedure kaldte anklager Konrad Joe Frank den kriminalitet, kvinden har begået, for 'helt særlig grov'.

- Det er tillidsbrud af værste skuffe over for de mest sårbare i vores samfund. Hammeren bør derfor falde hårdt, sagde han.

Han var også tilfreds med dommen efterfølgende.

- Retten lagde vægt på samme skærpende omstændigheder, som jeg gjorde i min procedure. Herunder at der er tale om meget grov kriminalitet, som er begået over for nogle af de mest udsatte og sårbare mennesker i samfundet, sagde anklageren og påpegede desuden, at det er tredje gang, at hun er dømt for ligeartet kriminalitet.

- Derfor mener jeg, at retten er nået frem til den rigtige dom.

Ekstra Bladet har dækket sagen intensivt.

Blandt andet har vi talt med 52-årige Mai, der er en af dem, sosu-svindleren er sigtet for at have snydt.

Hun lider af Parkinsons syge med symptomer som rysten og muskelstivhed. Hun havde brug for ekstra tryghed efter en operation i januar i år og valgte derfor at bruge sine egne penge på at købe privat hjemmehjælp.

Svindlen skete på en adresse i Søborg, hvor Mai ikke længere bor. Foto: Aleksander Klug

Men i stedet for tryghed fik hun 18. april i år sosu-svindleren ind ad døren, og hun stjal ifølge sigtelsen hendes kontooplysninger, mens hun sov, og købte varer og ydelser for hendes penge.

– Jeg er simpelthen så harm over det, siger Mai.

Kvinden kunne dog ikke erkende tyveri mod Mai, så det valgte anklageren at frafalde.

Brug for ro

Hun har svært ved at røre sig, når hun har det dårligt, og det var derfor, hun købte privat hjemmepleje.

– Jeg får mange krampeanfald, og så er det ikke særligt sjovt at være alene. Jeg tænkte, at jeg havde brug for roen i at vide, at der var en, der tog sig af mig og kun mig.

