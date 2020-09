Sosu-hjælper dømt for svindel: 'Vil kigge på løsning'

Selvom en 27-årig kvinde var frakendt retten til at arbejde som sosu-hjælper, fordi hun tidligere har svindlet gamle og svage mennesker, så stoppede det hende ikke i at fortsætte.

Fredag blev hun idømt ti måneders ubetinget fængsel for svindel mod fem syge og ældre i en tilståelsessag og for at have overtrådt sin frakendelse og alligevel fået job som sosu-hjælper-vikar.

Problemet er, at vikarbureauerne ikke har haft en chance for at se, at hun var frakendt rettigheden, fordi de kun kan bede om den private straffeattest, hvor frakendelsen kun kan ses i fem år, selvom den stadig gælder.

I forbindelse med Ekstra Bladets dækning af sosu-hjælperens svindel har Dansk Folkepartis social- og ældreordfører Karina Adsbøl med henvisning til Ekstra Bladets artikel 6. august i år Stjal fra ALS-patient: Lammede Bente fulgte tyveri med øjnene spurgt sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke, 'om det er korrekt, at private leverandører ikke kan indhente offentlige straffeattester ved ansættelse af pleje/omsorgspersonale', og 'hvilke initiativer agter ministrene at tage i forhold til denne problemstilling?'

Magnus Heunicke har svaret i fredags, hvor han har hentet bidrag til svaret i Justitsministeriet. Her bekræftes det, at de private vikarbureauer ikke har samme mulighed for at tjekke, om en person er frakendt rettigheden til at arbejde som sosu-hjælper som det offentlige.

'En væsentlig forskel mellem den private straffeattest og den offentlige straffeattest er tillige, at afgørelser typisk vil optræde i længere tid på den offentlige straffeattest sammenlignet med den private straffeattest,' lyder svaret, hvor der også står, at det ikke er muligt at udstede en offentlig straffeattest til private leverandører for pleje- og omsorgspersonale.

Justitsministeriet oplyser afslutningsvist følgende: 'Justitsministeriet vil sammen med Sundheds- og Ældreministeriet kigge på en løsning snarest muligt, sådan at vi sammen får sikret, at lignende sager kan undgås i fremtiden. Jeg kan henholde mig til ovenstående,' fremgår det af svaret.

Svindlen mod et af ofrene skete på en adresse i Søborg, hvor hun ikke bor længere. Foto: Aleksander Klug

Nogenlunde samme besked fik Ekstra Bladet i en skriftlig besvarelse fra justitsminister Nick Hækkerup i juli måned.

Karina Adsbøl (DF) mener, at sundheds- og justitsministeren må træde i karakter i forhold til at give de værktøjer, der skal til, og siger, at hun vil forfølge sagen.

- Nu håber jeg, at jeres artikel har medvirket til at skubbe på processen. Jeg vil følge op over for ministrene, de skal levere handling, siger Karina Adsbøl, der er selv uddannet social- og sundhedsassistent.

Hun kalder det 'vanvittigt, at man overhovedet kan tænke på at behandle mennesker på den måde'.

- Det medvirker til et forkert billede af alle de dygtige medarbejdere, der er på området, siger hun.