Sosu-hjælper fængslet: Tog til Tenerife for ældres penge

Hun blev sendt ud for at passe og pleje ældre og syge mennesker. I stedet stjal en 27-årig sosu-hjælper fra nogle af samfundets allermest sårbare og købte ting og luksusrejser for deres penge.

Kvinden er to gange dømt for bedrageri mod ældre og blev i 2013 frakendt retten til at arbejde med pleje af personer, der er svækket af alder, handikap eller sygdom.

I maj i år blev hun varetægtsfængslet i en ny sag.

Hun er ifølge retsmødebegæringen sigtet for 72 tilfælde af databedrageri og andre bedragerier mod seks ofre til en samlet værdi af omkring 338.000 kroner.

– Det er jo foragteligt at udnytte de ældres situation på denne måde, siger politikommissær Ove Randrup fra Afdeling for økonomisk kriminalitet ved Københavns Politi.

Mai har Parkinson og er afhængig af hjælp. Hun er en af dem, sosuhjælperen er sigtet for at have snydt. Hun ønsker dog ikke at stå frem med efternavn og ansigt. Ekstra Bladet kender hendes fulde identitet. Foto: Aleksander Klug

Politiet mener, at hun har udnyttet sin adgang som sosu-hjælper til ofrenes boliger på plejehjem, i beskyttede boliger eller privat, til at rode sig frem til deres betalingsoplysninger og bruge deres penge til at købe rejser og varer på nettet.

Erkender rejsekøb

I grundlovsforhøret nægtede hun sig skyldig i det meste, men erkendte blandt andet, at hun tog til Tenerife med en mand og købte en rejse til Monaco for stjålne kontooplysninger. Hun hævdede dog, at hun fik kortoplysningerne fra ’nogle af pigerne, der arbejdede på plejehjemmene’.

Nu kører sagen dog efter planen som en tilståelsessag 4. september.

Her er anklagerne Overtrædelse af straffelovens § 131 ved at have arbejdet som hjemmeplejer for to vikarbureauer henholdsvis 4. – 10. februar og 16. april - 11. maj 2020, uagtet at hun var frakendt retten til at arbejde som sosu-hjælper indtil videre. 17-14. marts 2019: Tilegnede sig som susuhjælpervikar på plejehjem offerets betalingsoplysninger i 16 tilfælde for i alt 130.383,70 kroner. 17.-25. marts 2019: Tilegnede sig som susuhjælpervikar offerets betalingsoplysninger i 11 tilfælde for i alt 44.654,90 kroner. 5. maj-2. juni 2019: Tilegnede sig som sosuhjælper-vikar i beskyttet bolig offerets betalingsoplysninger i 17 tilfælde for i alt 68.369,45 kroner. 11.-15. juli 2019: Tilegnede sig som sosuhjælper-vikar i beskyttet bolig det nu afdøde offers betalingsoplysninger i 11 tilfælde for i alt 68.031,33 kroner. 30. januar-31. februar 2020: Tilegnede sig som sosuhjælper-vikar i beskyttet bolig offerets betalingsoplysninger i 6 tilfælde for i alt 22.013,76 kroner. 18. april 2020: Tilegnede sig offerets betalingsoplysninger i sin egenskab af sosuhjælper-vikar hos Mai, boende i beskyttet bolig, i 8 tilfælde for i alt 5218,40 kroner, som blev brugt til køb på hjemmesider som lookfantastic.dk og callme.dk. Samme offer blev frastjålet vitaminer af mærket sugarbearhair, hårelastikker og solbriller til en samlet værdi af ikke under 800 kroner

Mai er en af dem, sosu-svindleren er sigtet for at have snydt.

Hun er 52 år og lider af parkinson med symptomer som rysten og muskelstivhed. Hun havde brug for ekstra tryghed efter en operation i januar i år og valgte derfor at bruge sine egne penge på at købe privat hjemmehjælp.

Svindlen skete på en adresse i Søborg, hvor Mai ikke længere bor. Foto: Aleksander Klug

Men i stedet for tryghed fik hun 18. april i år sosu-svindleren ind ad døren, og hun stjal ifølge sigtelsen hendes kontooplysninger, mens hun sov, og købte varer og ydelser for hendes penge.

– Jeg er simpelthen så harm over det, siger Mai.

Brug for ro

Hun fortæller, at hun har svært ved at røre sig, når hun har det dårligt.

– Jeg får mange krampeanfald, og så er det ikke særligt sjovt at være alene. Jeg tænkte, at jeg havde brug for roen i at vide, at der var en, der tog sig af mig og kun mig.

Den 27-årige var der kun en gang. Kom om aftenen og skulle være der til klokken 8 næste dag.

– Det er, mens jeg har sovet, at hun har rodet i min pung og har affotograferet mit kort, fortæller Mai, der allerede ved sekstiden følte, at kvindens sindelag skiftede. Hun tolker i dag forandringen som, at kvinden havde fået det, hun kom efter. De blev enige om, at hun tog hjem klokken seks.

Det gik først op for Mai, at der blev hævet på hendes kort, da Nets skrev, at de havde spærret hendes Mastercard, fordi der havde været nogle træk.

Den sigtedes advokat Khashif Qureshi har ingen kommentarer.