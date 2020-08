Sosu-svindleren: Derfor kunne hun stjæle videre

Et hul i systemet har gjort, at den 27-årige kunne arbejde videre som sosu-hjælper, selvom hun var frakendt retten. Efter fem år, hvor dommen fra 2013 blev slettet fra hendes private straffeattest, fremgik det nemlig ikke længere af straffeattesten til privat brug, at hun var frakendt retten til at arbejde i hjemmeplejen på ubestemt tid.

Det viser Ekstra Bladets research. I modsætning til social- og sundhedsassistent er sosu-hjælper ikke en beskyttet titel, og derfor er der intet register, hvor arbejdsgivere kan gå ind og tjekke, om vedkommende stadig har sin autorisation.

I 2018 forfalskede den 27-årige sin straffeattest en enkelt gang, men efter juli kunne hun frit søge job med en skinnende blank attest og fik arbejde hos to forskellige vikarbureauer.

5. december 2019 blev hun dømt endnu en gang, men da den dom var anket, fremgik den ikke, da hun senest blev ansat hos SOS Vikar i april i år. I forbindelse med den nye sag har hun dog droppet anken af den gamle dom.

- Der er rigtig meget i den form for virksomhed, vi driver, der baserer sig på tillid. Og det er meget ubehageligt, når vi oplever sådan et tillidsbrud, siger Lene Hansen, ejer af SOS Vikar.

Stort indtryk

Vikarbureauet indhenter rutinemæssige straffeattester og har også altid nye medarbejdere til en personlig samtale i stedet for kun telefonisk eller elektronisk kontakt.

- Det betyder, at vi har mulighed for at se dem i øjnene. Men jeg vil jo lyve, hvis jeg siger, at der ikke er nogen, der snyder os nogle gange. Det er heldigvis en meget lille promille af dem, vi arbejder med. Men det gør stort indtryk, når det sker.

Mens frakendelsen kun fremgår af den 27-åriges straffeattest til privat brug i fem år efter endt afsoning, er den synlig i ti år fra rettighedsfrakendelsens udløb på hendes offentlige straffeattest. Den kan, som det er i dag, kun indhentes af offentlige myndigheder.

- Jeg har aldrig tænkt over vores behov for den udvidede straffeattest før nu, men når du nu gør mig opmærksom på, at de oplysninger om frakendelsen er registreret der, så synes jeg jo, at vi må se, om vi også kan komme i betragtning til at søge dem, siger hun og tilføjer, at de jo også leverer personale til offentlige institutioner.

Hun overvejer at bringe det med til deres brancheforening.