Sosu-svindleren om sine bedragerier: 'Får en dejlig følelse indeni'

27-årig er allerede dømt to gange for at stjæle fra de ældre. Nu sidder hun bag tremmer for tredje gang

’Når hun stjæler, får hun det godt med sig selv. Hun får en dejlig følelse indeni. Det er ikke, fordi hun har brug for pengene, og de ting, hun har købt’.

Sådan har den 27-årige sosusvindler selv forklaret om sine utallige bedragerier mod syge og svage mennesker. Det fremgår af en dombog fra 2013, hvor hun afgav forklaring i en sag, hvor hun blv dømt for at have svindlet 11 plejekrævende ofre.

Nu er kvinden fængslet i en ny sag, hvor hun er sigtet for hele 81 tilfælde af databedragerier og andre bedragerier mod flere ofre til en samlet værdi af omkring 250.000 kroner. Den sag forventes at køre som en tilståelsessag.

Sagen i 2013 kørte også som en tilståelsessag, og kvinden forklarede sine forbrydelser med, at hun stjal, fordi hun troede, at hun var syg.

Blandt ofrene var en 85-årig fra Værløse, der fik stjålet en guldhalskæde til en værdi af 50.000 kroner, mens hun købte varer og hævede kontanter for 22.000 kroner fra en 94-årigs stjålne dankortoplysninger, og stjal 6000 kroner hos en 64-årig blind borger.

En 85-årigs dankort brugte hun ikke under 27 gange til en samlet værdi af 89.000 kroner.

Ti måneders fængsel

I retten forklarede sosu-hjælperen, at hun havde tænkt over, at det var synd for de personer, som hun stjal fra. Men hun blev ved med at stjæle, fordi hun fik det godt ved det.

Pengene blev blandt andet brugt i sko- og tøjbutikker.

Kvinden blev idømt ti måneders fængsel og blev frakendt retten til at arbejde som sosu-hjælper ’indtil videre’.

Svindlede videre

Det forhindrede hende dog ikke i at genoptage sin svindel. I december sidste år blev hun endnu engang dømt for at have arbejdet som hjemmehjælper i 2018 hos to forskellige firmaer, selv om hun ikke måtte.

I samme retssag blev hun dømt for at have forfalsket sin straffeattest, stjæle dankortoplysninger fra to plejekrævende borgere og uberettiget at have fået dagpenge i fem måneder.

Sosu-hjælperen erkendte sig delvist skyldig og hævdede, at hun troede, at hun måtte arbejde som hjemmehjælper efter 5 år.

Den købte retten dog ikke.

Hun blev idømt otte måneders fængsel og fik en advarsel om udvisning til Afghanistan, hvor hun er statsborger. I første omgang ankede hun dommen, men har siden trukket den tilbage.

Den sigtedes advokat Khashif Qureshi har ingen kommentarer.

Nedenfor kan du se, hvad hun er sigtet for i den nye sag.