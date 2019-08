Spændte stålwire ud over gågade: - Kunne have kostet liv

Fire unge mennesker har meldt sig selv til politiet efter at have spændt en stålwire hen over gågaden i Silkeborg. De er nu sigtet for at have udsat andre for livsfare

Tre unge kvinder og en ung mand er sigtet for at have udsat andre for livsfare, da de natten til mandag spændte en stålwire tværs over gågaden i Silkeborg.

Det skriver Midtjyllands Avis.

De fire unge fra lokalområdet har erkendt at have spændt stålwiren ud, efter det kom frem, at politiet havde en overvågningsvideo af episoden.

- Derfor har de valgt at melde sig. De var i går til afhøring, og de kan ikke umiddelbart forklare, hvorfor de gjorde det. De har sagt, at de troede, at wiren var faldet ned, da de forlod stedet, fortæller politikommissær Bent Riber Nielsen fra politiet i Silkeborg til Midtjyllands Avis.

Til alt held kom ingen til skade, da wiren hang over gågaden.

- Men hvis nogen var kørt ind i den, kunne det reelt have kostet liv, siger Bent Riber Nielsen til Midtjyllands Avis.

Af den grund er de fire unge mennesker blev sigtet efter straffelovens paragraf 252 for ved 'grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde' at have voldt nærliggende fare for nogens liv eller førlighed. Bliver der rejst tiltale, og bliver de fire fundet skyldige, kan de risikere op til otte års fængsel.