Spærret motorvej efter uheld

Opdateret klokken 20.36: Begge spor er genåbnet

Der er sket et uheld på E45 Østjyske Motorvej, og den er derfor spærret.

Der er spærret af mellem Hornstrup og Hedensted fra Vejle mod Horsens. Politiet fik anmeldelsen klokken 19.23.

- Der var en personbil, der kørte op i en lastbil. Umiddelbart har det kun fået materiel skade til følge. Personerne i personbilen er blevet tilset, og de skal ikke behandles, siger Halfdan Kramer, vagthavende ved Sydøstjyllands Politi.

Det skaber en del kø omkring uheldsstedet, og der er flere, der har har siddet fast siden uheldet skete, da de ikke kan køre af andre afkørsler.

Politi og redningsmandskab er på stedet. Ifølge Vejdirektoratet forventede de først at kunne åbne omkring klokken 20, men den nyeste melding er, at de først åbner for trafik tidligst klokken 20.30.

Der er sket et uheld på E45 nordgående efter <59> Hornstrup. Motorvejen er spærret mens Brand og rending arbejder på stedet. Vi forventer tidligst at motorvejen kan genåbnes kl. 20:00 #dktrafikinfo — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) December 6, 2019

