Spærret motorvej: Fire biler involveret

På E20 Vestmotorvejen er der opstået kø efter et voldsomt uheld. Vejen er spærret i østgående retning og forventes genåbnet klokken klokken 19.

Det skriver Vejdirektoratet.

Fire biler er involveret, men ingen er kommet alvorligt til skade. Politiet er i gang med at rydde området.

- Der er spærret, mens køretøjene bliver ført væk. Der er tale om materielle skader, fortæller vagtchef i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Stefan Jensen.

Han fortæller, at trafikken glider, men at politiet skal have ro til at foretage deres arbejde.

Opdateres ...