Spansk læge undgår straf for at stjæle baby

En 85-årig pensioneret læge er ved en domstol i Madrid blevet fundet skyldig i for årtier siden at have taget en nyfødt baby fra hendes mor under Franco-regimet i Spanien.

Men sagen er forældet, og lægen kan derfor ikke straffes.

Titusindvis af spædbørn menes at være blevet taget fra deres biologiske forældre under general Francisco Francos styre.

Retssagen mod lægen var den første om de 'stjålne babyer'.

Se også: 85-årig risikerer fængsel i sag om Spaniens stjålne babyer

'De rødes' børn

Lægen, Eduardo Vela, bortførte i 1969 ifølge retten en nyfødt pige, forfalskede hendes fødselsattest og andre officielle dokumenter og gav barnet videre til en anden familie.

Den bortførte pige er siden blevet voksen, og det er hende, Ines Madrigal, der har lagt sag an.

Lægen mistænkes for at have forfalsket dokumenterne og videregivet pigen som en del af en udbredt praksis under Franco. Titusindvis af nyfødte børn af venstreorienterede kritikere blev tvangsfjernet af regimet og bortadopteret under militærstyret.

Tankegangen var, at barnet ville have bedre af at vokse op hos en velhavende, konservativ og overbevist katolsk familie. Børnene skulle ikke præges af deres biologiske forældres 'røde gen'.

Praksissen begyndte, efter at Franco kom til magten i 1939 og fortsatte endda også et stykke tid efter generalens død i 1975.

Kræver 11 års fængsel

Men skandalen så først dagens lys i 2010, da Ines Madrigal fik mistanke om, at hun var blevet stjålet fra sin biologiske mor.

Før Madrigals mor døde, fortalte hun, at Vela havde givet hende særlige instruktioner for at sikre, at ingen ville opdage, hvad der reelt var foregået.

Ines Madrigals advokat siger, at mandagens afgørelse vil blive anket. Anklagemyndigheden havde gået efter 11 års fængsel til lægen.