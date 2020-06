Spansk politi advarer om falske ferieboliger

Turister opdager først, de er blevet svindlet, når de ankommer til feriedestinationen, og politiet på Den Iberiske Halvø forstærker nu sine specialiserede cyberpatruljer for at komme sommerferiefiduserne til livs

Er du en af dem, der åndede lettet op, da Udenrigsministeriet i Danmark lettede på rejserestriktionerne, så turen atter kan gå til Spanien, sol og sangria i sommerferien, så er du også en af dem, som de spanske myndigheder nu sender en hilsen.

Det spanske nationalpoliti advarer nemlig nu turister om at være ekstra på vagt, når sommerferieboligen skal bookes.

Efter genåbningen af mange lande i forlængelse af den massive coronanedlukning har politiet afsløret et netværk af svindlere, der har bedraget turister for over 250.000 euro (knap 2 millioner kroner). Det oplyser Det Spanske Indenrigsministerium i en pressemeddelelse.

Udlændingene er blevet udnyttet med tilbud på attraktive ferieboliger, som de først finder ud af, de ikke kan bo i, men har betalt for, når de ankommer til destinationen. Der kan dermed være flere end de 100 tilfælde, som politiet indtil videre har fundet frem.

Efterforskningen af netværket begyndte, da turister i stigende grad begyndte at henvende sig til politistationer rundt omkring i hele Spanien.

Det har ført til en styrket cyberefterforskningen af de falske annoncer, som politiet fortsætter. En specialgruppe, som bekæmper cyberkriminalitet, gennemtrawler i disse dage nettet for tilbud på falske sommerboliger.

I sidste uge slog politiet til mod fem personer i Alicante. De er mistænkt for at være del af et netværk, som opererer i hele Spanien.

Sådan gør feriesvindlerne: En billig og attraktiv feriebolig udbydes via netannoncer. Når den interesserede turist henvender sig om lejemålet, bliver de bedt om at betale for reservationen og indtaste identitetsoplysninger. Sidstnævnte er herefter i flere tilfælde blevet misbrugt til i turisternes navne at oprette bankkort, som der er blevet hævet penge på. Kilde: Policia Nacional