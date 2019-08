Spansk politi befrier kidnappet dansker

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En gennembanket 30-årig dansk mand er blevet befriet i Marbella på Costa del Sol, hvor han tilsyneladende havde været holdt fanget i 10 dage.

Det skriver en række medier - herunder Spanien i dag.

Ifølge en pressemeddelelse udsendt af det spanske indenrigsministerium var danskeren internationalt efterlyst via Europol mistænkt for en narkoforbrydelse og er nu anholdt.

Det samme gælder en 23-årig spansk mand, som mistænkes for at være involveret i tilfangetagelsen og frihedsberøvelsen af den ifølge politiet hårdt medtagede dansker.

Policía Nacional skriver på sin hjemmeside, at danskerens forældre modtog et telefonopkald, hvor de blev beordret omgående at betale 165.000 euro (ca. 1,3 millioner kroner, red.), hvis de ville redde deres søns liv. De fik seks timer til at skaffe og sende pengene.

For at understrege alvoren sendte kidnapperne en stribe billeder af den forslåede mand, hvis liv de truede med at tage.

Dermed havde den spanske politistyrke ingen tid at spilde. De trængte ind i bebyggelsen i den sydspanske by, som er kendt for at være proppet med rigmænd, og fandt den tilfangetagne dansker på ejendommens førstesal bag en låst dør. Han lå på en madras på gulvet - ifølge politiet med alvorlige skader.

Hans kraveben var gået af led, der var brud på højre albue, og han var i det hele taget banket gul og blå.

Manden har anden etnisk baggrund.

Danskeren blev bevogtet af den nu anholdte 23-årige mand, som udover mistanken om at være involveret i kidnapning er sigtet for vold, ulovlig våbenbesiddelse og at være del af et kriminelt netværk.

Politiet beslaglagde under aktionen en revolver, en mængde ulovlige rusmidler og en maskine, som menes at være brugt til indpakning af narko.

Danskeren var ilde tilredt, da han blev befriet. Foto: Policía Nacional

Den danske del af sagen er forankret hos Nordsjællands Politi, hvor man har en efterforskning i gang:

- Der er tale om en narkosag, som har haft kørende. I den forbindelse har manden været efterlyst i tre år, fortæller Lau Lauritzen, efterforskningsleder, Nordsjællands Politi.

- Tilbage i juni for vi fra spansk politi oplysninger om, at manden befandt sig i Malaga, og at spansk politi var involveret i en hændelse, hvor manden havde været frihedsberøvet.

- Vi begærede ham efterfølgende udleveret, hvor han så blev fremstillet og sigtet. Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, så dermed kan jeg ikke oplyse yderligere.

- Men han er nu varetægtsfængslet her i Danmark, fortæller Lau Lauritzen.