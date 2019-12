Spansk politi i stor mafia-aktion: 81 personer anholdt

I en storstilet aktion har spansk politi slået til mod den kinesiske mafia, som primært har holdt til i området omkring Valencia.

Det oplyser Policia Nacional i en pressemeddelelse.

Politiet oplyser, at aktionen er blevet udført i syv faser, hvorunder i alt 81 personer er blevet anholdt.

Foruden de mange anholdelser har politiet beslaglagt intet mindre end 22.463 cannabisplanter, mens de har demonteret 19 'fabrikker' og konfiskeret 61.000 euro (455.000 kroner) i kontanter.

Det sker på baggrund af, at organisationen bestående af kinesiske statsborgere ifølge politiet havde lejet større lagerbygninger i industriområder, hvor de producerede marihuana, som kunne eksporteres videre ud i EU.

36 'slaver' befriet

I forbindelse med anholdelserne befriede politiet 36 arbejdere, som havde arbejdet som slaver på 'fabrikkerne'. Ifølge politiet fik de kun sparsom mad, og selvom de var blevet stillet en månedsløn på 500 euro i udsigt, så de aldrig skyggen af den. I stedet havde deres 'arbejdsgiver' ved ankomsten frataget dem deres ID og bagage, så de var nødt til at blive på fabrikken, da de ikke ville være i stand til at klare sig selv uden for.

Samtidig skulle der arbejdes 24 timer i døgnet hele ugen, fordi produktionen krævede konstant overvågning for at sikre sig de rette temperaturer og fugt.

Ud over de 36 slavearbejdere har politiet desuden befriet 13 kvinder, som ifølge politiet blev tvunget til at arbejde som prostituerede på fabrikkerne. Kvinderne var ifølge politiet alle kinesiske statsborgere, som var blevet lokket med på falske præmisser.

Flere celler i samlet enhed

Bagmændene havde så meget kontrol over deres sociale liv, at kvinderne ikke havde noget ret til privatliv, og de skulle stå til rådighed på alle tider af døgnet. Deres indtjening blev ligeledes inddraget af bagmændene, mener politiet.

Selvom de fabrikker, hvor der blev produceret marihuana, fremstod som selvstændige enheder, mener politiet, at de alle var celler i den samme samlede organisation. Det skyldes blandt andet, at der var mange sammenhængende faktorer i deres organisering, ligesom at pakkerne med marihuana, der blev sendt ud i EU, var magen til hinanden.

Ifølge politiet har gruppen mellem 2018 og 2019 sendt i alt 325 forsendelser til Europa med i alt 4,2 tons marihuana. Yderligere fem pakker er blevet stoppet af politiet, inden de nåede deres destination.

Politiets efterforskning af sagen har stået på siden februar i år, hvorefter de altså løbende har fået øjnene op for omfanget af den kinesiske mafia. I den sidste fase har politiet anholdt 30 personer i Valencia, Madrid, Albacete, Alicante og Elche.

29 af de i alt 81 anholdte personer er allerede blevet varetægtsfængslet, oplyser politiet.