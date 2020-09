Sparkede bilsælger og stak af med Mercedes

En bilforhandler i Randers er blevet en Mercedes Sprinter fattigere, efter at en 'kunde' var meget interesseret i bilen.

Det fortæller Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Kunden kom ind i forretningen på Ribevej i Randers klokken cirka 13.30. Han var meget interesseret, og han ville derfor gerne have en prøvetur i køretøjet.

Sælgeren hentede nøglerne og prøvepladerne til Mercedes Sprinteren.

Da han kom retur, sad kunden allerede på førersædet. Medarbejderen forklarede kunden, at han skulle udlevere sit kørekort, før han kunne få nøglerne til bilen.

Hårdt spark

Det fik kunden til at slå nøglerne ud af hånden på medarbejderen, hvorefter han med fødderne forsøgte at skubbe ham væk fra bilen. Da det ikke lykkedes, sparkede han medarbejderen hårdt i brystet, så han var ved at falde bagover.

- Herefter fik han held til at lukke og låse bildøren, få startet bilen og køre fra stedet, oplyser politiet.

Kunden beskrives som: En mand med mellemøstligt udseende. Han er omkring 180 cm høj og spinkel af bygning. Han havde tatoveringer på fingrene og var iført hættetrøje, jeans og kondisko.

Han flygtede fra stedet i en sølvgrå Marcedes Sprinter varebil.