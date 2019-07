Sparkede døren ind til lejlighed for at stjæle hund

To mænd brød ind i en lejlighed på Mads Holms Vej i Helsingør for at stjæle en hund

Torsdag eftermiddag sparkede to mænd døren ind til en lejlighed på Mads Holms Vej i Helsingør.

Det var dog et noget atypisk indbrud, for mændene tog kun en enkelt ting med sig.

En hund.

Hunden er en to-årig hanhund, som er en blanding af racerne rottweiler, schæfer og labrador.

Gerningsmændene beskrives som en dansk mand mellem 25-30 år og 'bodybuilder-type', mens den anden ligeledes er en mand mellem 25-30 år og mørk i huden. De forlod stedet i en Mercedes.

Tidligere har et vidne set en sølvgrå Skoda Fabia holde foran ejendommen med en kvinde, som har spurgt interesseret ind til netop denne hund.

Fredag formiddag fortæller Nordsjællands Politi, at der kan være tale om selvtægt, fordi politiet tidligere har fået anmeldelser om, at en hund på samme adresse mistrives.

- Vi kender ikke det nøjagtige motiv, men jeg kan sige, at vi tidligere har fået henvendelser fra nogen borgere, som har været bekymret for hundens ve og vel.

- Derfor har vi også et par gange været ude på adressen for at få kontakt til ejeren, uden at det er lykkedes.

- Så det er simpelthen en form for redningsaktion?

- Det er en teori, man kan have i hvert fald. Men det er jo stadigvæk tyveri, og det er i øvrigt også selvtægt. Så vi opfordrer egentlig til, at man leverer hunden tilbage til ejeren, eller alternativt afleverer den til et internat, siger pressechef hos Nordsjællands Politi, Henriette Døssing, til Ekstra Bladet.

På grund af de tidligere anmeldelser har politiet en formodning om, hvem gerningsmændene kan være, men der er endnu ikke foretaget nogen anholdelser.

- Vi har en idé om, hvem der kan være tale om, siger Henriette Døssing.

Forskellige typer af tyverier

Hos Dansk Kennel Klub fortæller adfærdskonsulent Lise Lotte Christensen, at de overordnet set ser fire forskellige typer af tyverier, når hunde ufrivilligt bliver taget fra deres ejere.

- Der kan være tale om hunde med en stor økonomisk værdi, som gerningsmanden har mulighed for at sælge videre med en høj fortjeneste. Ellers der kan være tale om hunde, som har modtaget en speciel form for træning, eventuelt til sport eller jagt, der gør dem attraktive for andre.

- Ellers ser vi også, at der ofte er tale om et personligt motiv, hvor en kontrovers mellem hundens ejere, måske i forbindelse med skilsmisse eller en anden for for konflikt, fører til, at den ene part beslutter at 'befri' hunden.

- Det sker også, at et indbrud i en bolig, som egentlig ikke havde noget med hunden at gøre, fører til, at en dør eller et vindue efterlades åbent, hvorefter hunden altså løber væk, siger Lise Lotte Christensen.

Hun anbefaler desuden, at man altid har vellignende fotos liggende af sin hund. Meget gerne billeder, der viser unikke detaljer ved hunden, som kan bruges ved en efterlysning, hvis uheldet skulle være ude.

Hun fremhæver også, at det er vigtigt, og ikke mindst lovpligtigt, at få microchippet sin hund, samt at man opdaterer oplysninger om bopæl og ejerforhold i Dansk Hunderegister.

- Og så skal man selvfølgelig hurtigst muligt melde det til politiet. Men det er også vigtigt at få sendt en efterlysning rundt på sociale medier. Vores erfaringer siger, at det deles ekstremt meget, og det gør ofte en stor forskel, siger Lise Lotte Christensen.