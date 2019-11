Sparket hårdt i skridtet: 62-årig cyklist overfaldet i lyskryds

En 62-årig cyklist blev i går torsdag overfaldet i et lyskryds i udkanten af Århus - årsagen syntes at være ganske banal.

Episoden omtales i Østjyllands Politis døgnrapport, og den udspandt sig omkring kl. 16.15, hvor manden kom cyklende på Skanderborgvej i Viby. Ved krydset, hvor Skanderborgvej krydser Ringvej Syd fortsatte han sin kørsel lige frem.

Her kørte en bil op på siden af ham og dyttede. Dette gjorde cyklisten forskrækket, så han hoppede af cyklen og gestikulerede imod personerne i bilen.

Det fik manden på passagersædet til at hoppe ud af bilen og gå hen til den 62-årige mand og råbe til ham, at han skulle flytte sig.

Væltet omkuld

Da manden svarede, at han var kørt frem for grønt lys, og det altså måtte være føreren af bilen, der havde gjort noget forkert, blev manden endnu mere vred, og han skubbede til den 62-årige, der væltede, hvorefter manden hoppede oven på cyklen så baghjulet blev bøjet.

Manden gik herefter tilbage til bilen, der i mellemtiden var blevet kørt hen til en buslomme. Den 62-årige mand fandt sin mobiltelefon frem for at tage et billede af gerningsmanden, der signalerede til den kvindelige fører af bilen, at hun skulle køre uden ham, og han begyndte at gå fra stedet i retning mod Rosenhøj.

Løb fra stedet

Den 62-årige mand fulgte efter ham og forsøgte flere gange at få taget et billede af ham. Undervejs skubbede gerningsmanden ham flere gange i brystet – angiveligt fordi han ikke ville have, at han fulgte efter ham. Da de var nået til en viadukt vendte gerningsmanden sig om, og sparkede den 62-årige hårdt i skridtet, hvorefter han løb fra stedet i retning mod Rosenhøj.

Gerningsmanden beskrives som: Fedladen, Ca. 35-40 år gammel, Ca. 175-180 cm høj og mellemøstlig af udseende.

Østjyllands Politi hører gerne fra eventuelle vidner, der så optrinnet i krydset eller kan have viden om, hvem gerningsmanden er. Politiet kan kontaktes på telefon 114.