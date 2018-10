Spillede politi ved Erdogangbesøg i Tyskland: Får nu retsligt efterspil

Ukendte mænd satte politi-minestrimmel op ved Erdogans moské-åbning i tysk by

Gennem de seneste uger har tyske medier berettet, hvordan tyrkere i Tyskland har påtaget sig rollen som politi. Det skete under Erdogans besøg, hvor han på førstedagen besøgte Berlin og mødtes med Angela Merkel.

Dagen efter var han at finde i Köln, hvor han deltog i åbningen af en ny stor moské.

Det skete 29. september, og moskéen, der skulle indvies, er del af det statslige tyrkiske Ditib-program - Diyanet İşleri Türk İslam Birliği. Denne organisation er blandt de største muslimske organisationer i Tyskland og administreres af det statslige tyrkiske præsidium for religiøse anliggender, der også står for at udsende imamer til Ditib-moskéerne.

Forud for Erdogans besøg i Köln var der blevet varslet moddemonstrationer. Det lokale politi var derfor allerede i alarmberedskab i området omkring moskéen. Ved selve moskéen var der dog kun en håndfuld betjente til stede.

Kort før Erdogan dukkede op, kom nogle tyrkere klædt i jakkesæt ud foran moskéen, hvor de af egen drift begyndte at trække rød- og hvidstribet minestrimmel med påskriften 'Polizeiabsperrung' og dermed lavede yderligere afspærring.

Unfassbarer Vorgang auf der öffentlichen Straße in der Nähe der Moschee: türkische Sicherheitskräfte übernehmen plötzlich Hoheitsrechte der deutschen Polizei, benutzen sogar deren Absperrband #erdogan #koeln pic.twitter.com/3853MHvhlg — Frank Schneider (@chefreporterNRW) 29. september 2018

Dermed påtog de jakkesætklædte sig rollen som overmyndighed med politimæssige beføjelser. Flere tyske medier omtalte affæren, blandt andet Bild.

Samme medie skriver nu, at myndighederne har indledt efterforskning rettet mod de pågældende personer for at tiltage sig magtbeføjelser.

Også i Berlin har foreløbigt ukendte spillet politi. Her er der dog ikke tale om, man har iklædt sig tyske politiuniformer.

Lokalavisen BZ fortæller, hvordan flere personbiler er blevet set køre rundt iklædt farver og mærkater, magen til dem en specialenhed ved tyrkisk politi - kaldet Özel Harekat - anvender på deres køretøjer.

Bilerne med denne udsmykning er set køre rundt i de indvandrertunge bydele, Wedding og Neukölln. Selvom der er indgået en anmeldelse til politiet i den forbindelse, så har politiet i Berlin ikke tænkt sig reagere.

Kun hvis bilerne har haft monteret blå blink, eller hvis personerne inde i bilerne har haft uniformer på, kan der følges strafferetligt op på sagen, fortæller en politipressetalsmand, Carsten Müller, til BZ.