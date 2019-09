Spillehal i Padborg i ruiner efter eksplosionsagtig brand

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Fredag eftermiddag ved politiet endnu ikke, om personer er omkommet i forbindelse med en voldsom brand, der fredag formiddag ramte en spillehal på Industrivej i Padborg.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet modtog anmeldelsen om branden klokken 10.15. Der var tale om en eksplosionsagtig brand, og da politi og brandvæsen nåede frem, var bygningen overtændt.

Branden udviklede giftig røg og i nogle timer måtte folk i området holde sig inden døre.

Ved 15-tiden var branden under kontrol, men spillehallen er svært beskadiget, og der er fare for at den styrter sammen.

Brand i industri-kvarter

Det har derfor ikke været muligt at undersøge bygningen nærmere, og det er uvist, om der var personer i bygningen, ligesom politiet ikke kan sige noget om brandårsagen.

- Politiet er sammen med andre myndigheder i øjeblikket i gang med at undersøge, hvordan man – uden at bringe folk i fare – kan efterforske på brandstedet, lyder det i pressemeddelelsen fredag eftermiddag.

Som følge af branden er Industrivej spærret mellem Thorsvej og Frøslevvej. Den ventes først åbnet lørdag formiddag.

/ritzau/