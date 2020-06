Spiller 213 år gammelt kort

Her er 'Insurrection Act' blevet brugt

- 19. april 1808 i Lake Champlain i forbindelse med Embargo Act

- 7. oktober 1878 i Lincoln County New Mexico i forbindelse med Lincoln County War

- 7. juli 1894 i Chicago i forbindelse med Pullman Strike

- 28. april 1914 i Colorado i forbindelse med Colorado Coalfield War

- 22. juli 1943 i Detroit i forbindelse med oprøret i Detroit i 1943

- 24. september i Litte Rock for at beskytte den afroamerikanske gruppe Lille Rock Nine.

- 30. september 1962 i Oxford Mississippi forbindelse med Ole Miss-oprørerne

- 10. september 1963 i Alabama forbindelse med ballade på skoler i staten

- 24. juli 1967 i Detroit. Igen i forbindelse med optøjer i byen.

- 5. april 1968 i Washington i forbindelse med oprør i byen i kølvandet på drabet på Martin Luther King.

- 7. april 1968 i Baltimore i forbindelse med oprør i byen i kølvandet på drabet på Martin Luther King.

- 7. april 1968 i Chicago i forbindelse med oprør i byen i kølvandet på drabet på Martin Luther King.

- September 1989 på Saint Croix efter orkanen Hugo havde hærget.

- 1. maj 1992 i Los Angeles. Oprør i kølvandet på demonstrationer mod politivold rettet mod sorte borgere.