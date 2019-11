Spionagedømt nordmand er blevet benådet

Den 64-årige spionagedømte nordmand Frode Berg er fredag blevet benådet, knap to år efter at han blev anholdt i Rusland.

Det oplyser Norges statsministerium ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

Berg, der blev anholdt i december 2017, blev modtaget af de norske myndigheder i Litauen fredag klokken 11. Han vil nu rejse hjem til Norge og blive genforenet med sin familie, oplyser statsministeriet.

- Vi er glade for, at Frode Berg nu kommer hjem til Norge som en fri mand. Jeg vil gerne takke de litauiske myndigheder for samarbejdet og for indsatsen for at få løsladt Berg, siger Norges statsminister, Erna Solberg.

Berg er en del af en udveksling af dømte spioner mellem Litauen og Rusland.

Den litauiske præsident, Gitanas Nauseda, meddelte fredag, at to spionagedømte russere, der blev anholdt i Litauen i 2017, er blevet benådet.

Det har til gengæld fået de russiske myndigheder til - foruden Frode Berg - at benåde to spionagedømte litauere.

Den 64-årige Frode Berg er pensioneret grænsevagt fra den norsk-russiske grænse. Han blev i april i år idømt 14 års fængsel for at have indsamlet hemmelige oplysninger om russiske atomubåde.

Han blev tilbageholdt af sikkerhedstjenesten FSB under et besøg i Moskva. Han havde 3000 euro i kontanter på sig, da han blev pågrebet.

Berg har erklæret sig uskyldig i anklagerne om spionage til fordel for Norge.

Bergs benådning glæder den norske udenrigsminister, Ine Eriksen Søreide.

- Tiden i fængsel har været en stor belastning for Frode Berg og hans nærmeste. Vi er glade for, at han nu kan genforenes med sin familie.

- Vi har arbejdet systematisk på at få Frode Berg hjem, lige siden han blev anholdt, siger den norske udenrigsminister til NTB.