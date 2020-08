Spionagefængslet mand kræver taletid i pressen

En dommer skal tage stilling til, om en 39-årig mand fra sag om spionage og støtte til terror må udtale sig til pressen. Det drejer sig om den såkaldte ASMLA-sag, hvor tre mænd sidder fængslet.

Advokat Karoline Norman repræsenterer den 39-årige i sagen, og hun fortæller, at anklagemyndigheden har givet afslag på hendes klients ønske om at udtale sig til pressen.

- Jeg har bedt anklagemyndigheden om at indbringe den afgørelse for retten, fortæller Karoline Normann, som endnu ikke ved, hvornår retten vil tage stilling til spørgsmålet.

Advokaten fortæller desuden, at den 39-årige mand er så utilfreds med at sidde varetægtsfængslet, og at han ikke kan få lov til at ytre sig offentligt, at han fra midnat natten til mandag har indledt en sultestrejke.

I juli demonstrerede en mindre gruppe demonstranter ved Danmarks ambassade i Berlin, hvor de opfordrede til at sultestrejke.

De tre fængslede mænd tilhører gruppen ASMLA, som kæmper for løsrivelse af regionen omkring byen Ahvaz i Iran. Gruppen er arabisk og anses af Irans regering for at være en terrorbevægelse.

Sigtelserne mod mændene er gennem sagen eskaleret i alvor. Til at starte med var de sigtet for at billige terror, efter at en iransk militærparade blev angrebet i Ahvaz i september 2018.

Siden blev de sigtet for gennem en årrække at have spioneret for Saudi-Arabien på dansk grund. Og i juni blev sigtelserne mod dem udvidet til også at omfatte indsamling og formidling af millioner af kroner til terror i Iran.

Sagen har en forbindelse til en anden sag, hvor en norsk-iransk mand tidligere i år blev dømt for at medvirke til planlægning af et attentat på en af de tre fængslede mænd.

Bag planerne stod en iransk efterretningstjeneste, men de blev aldrig udført. Norsk-iraneren blev idømt syv års fængsel og udvist af Danmark for bestandig.

Ved et retsmøde i sidste uge i Retten i Roskilde besluttede dommer John Larsen, at de tre skal forblive varetægtsfængslet frem til 3. september, foreløbig.

Anklagemyndigheden har endnu ikke rejst tiltale mod mændene, men det kommer efter alt at dømme til at ske. Anklagemyndigheden har nemlig oplyst, at den forventer, at der bliver indledt en retssag til foråret, og at sagen vil strække sig over 30-50 retsmøder.