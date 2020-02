Spionkamera i omklædningsrum: Filmede afklædte skolepiger i fem år

En 37-årig mandlig skolelærer henvendte sig mandag direkte til omkring 60 forældre og pårørende, som var mødt op for at følge en retssag mod manden ved Retten i Aalborg.

Det skriver Nordjyske Medier.

Manden sidder i disse dage tiltalt for blufærdighedskrænkelse af en lang række skolepiger og for besiddelse af børneporno.

Han har erkendt, at han over fem år har filmet samlet 81 afklædte og delvist afklædte skolepiger fra 5. til 9. klasse, mens pigerne har været i færd med at klæde om i skolens omklædningsrum.

- Det er svært at finde ord for, hvor ulykkelig jeg er over det, jeg har gjort mod jer. Det er forkert på alle mulige måder. Jeg har brudt den tillid, I havde til mig. Jeg havde ingen intentioner om at gøre nogen fortræd, og jeg håber ikke, at det forfølger pigerne resten af livet, sagde manden ifølge Nordjyske Medier.

Kamera i kuglepen

Den 37-årige brød flere gange grædende sammen, da han skulle forklare dommeren, hvorfor han har filmet pigerne i perioden mellem 1. august 2013 og 4. februar 2019, hvor to piger opdagede et skjult kamera i en indbygget kuglepen, der sad i en taske.

Læreren fortalte, at han ikke vidste, hvor han fik ideen fra til at sætte spionkamera op i pigernes omklædningsrum.

- Efter den første optagelse sad jeg en halv time, og havde det så dårligt over, hvor skrækkelig en ting jeg havde gjort. Jeg slettede optagelsen dagen efter, og så holdt jeg en pause på et års tid. Men så kom trangen igen, og så blev det svært at styre. Det var et adrenalinsus, sagde manden grædende.

Manden fortalte også, at risikoen for at blive opdaget gav ham en form for et kick. Han forklarede, at han følte sig overbevist om, at han på et tidspunkt ville blive opdaget.

Redigerede i optagelser

Politiets tekniske undersøgelser af det beslaglagte videomateriale viser, at der er blevet redigeret i optagelserne, så det alene er sekvenser med piger, der er tilbage på optagelserne. Der er i alt fundet 20 optagelser. Den 37-årige forklarede i retten, at han selv havde slettet en del optagelser.

Ud over at have været i besiddelse af videooptagelser fra skolen er manden også tiltalt for besiddelse af anden børneporno, som han fandt på nettet.

Det forventes, at der falder dom i sagen 2. marts. Anklageren har forlangt en betinget fængselsstraf på seks måneder, mens forsvareren mener, at tre måneder er passende.