Spiste råt egern foran veganere: Nu har de fået deres dom

To mænd spiste døde egern foran en vegansk madbod i London. Nu har de begge fået en bøde for deres handlinger

22-årige Deonisy Khlebnikov og 29-årige Gatis Lagzdins begyndte at spise egern foran chokerede gæster på et vegansk madmarked i London 30. marts i år.

Handlingen virkede overlagt og planlagt, da de to bar trøjer med klare anti-veganske budskaber. Men de to fyre nægtede anklagerne om gadeuorden, og at deres opførsel kunne opfattes som chikane ved en retssag ved byretten i London i juni.

Mandag blev de erklæret skyldige i sigtelserne mod dem, skriver flere britiske medier inklusiv BBC og The Guardian.

Den kendte YouTuber Sv3rige har flere gange filmet anti-veganske 'happenings'. Her ses han med et dødt egern ved et vegansk madmarked i London. Foto: CPS

'Deonisy Khlebnikov og Gatis Lagzdins påstod, at de er mod veganisme, og at de ville skabe opmærksomhed omkring farerne ved ikke at spise kød, da de offentligt fortærede rå egern.'

'At gøre det foran en vegansk madbod og fortsætte deres ulækre og unødvendige opførsel trods flere opfordringer om at stoppe - blandt andet fra en forælder, hvis barn var chokeret over deres handlinger - var anklageren i stand til at påvise, at de havde intentioner om og planlagt at skabe røre blandt de tilstedeværende.'

'Deres planlægning af handlingerne skabte markant røre blandt de tilstedeværende inklusiv mindre børn.', siger Natalie Clines fra den engelske anklagemyndighed i en pressemeddelelse.

Gatis Lagzdins blev anholdt kort efter, han begyndte at spise et dødt egern foran en gruppe chokerede veganere. Foto: CPS

Kendt Youtuber

Deonisy Khlebnikov, der kommer fra Letland, blev idømt en bøde på 200 pund (1674 danske kroner), mens han kompagnon Gatis Lagzdins fik en bøde på 400 pund (3347 danske kroner).

Særligt Gatis Lagzdins er en kendt anti-veganer, som på YouTube er kendt under kunstnernavnet Sv3rige. Her optager han forskellige anti-veganske 'happenings'.

I en pressemeddelelse fra det veganske marked, der ligger i Soho, skriver de, at formålet med det veganske madsted er, at både veganere og ikke-veganere kan smage et lækkert plantebaseret måltid i midten af London.

'Vi tolererer ikke handlingerne bag den velkendte anti-veganske YouTuber Sv3rige. Vi er ærgerlige over, at deres 'happening' forstyrrede den livlige og anderledes ugentlige event, og vi er glade for, at de involverede er blevet straffet for deres handlinger', står der i pressemeddelelsen.