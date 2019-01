Splittertosset mand i vanvidsjagt på Rasmus på motorvej: - Hvad fanden har han gang i?

Har du været offer for vejvrede, så hører vi gerne fra dig på sms/mms 1224 (alm. takst) eller på mail til 1224@eb.dk

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet):

Det er tre år siden, men oplevelsen sidder stadig i Rasmus Magnussen.

I januar 2016 var han på vej til sin farfars sølvbryllup, men det endte i alt andet end æresport og hornmusik for den 22-årige studerende københavner.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan et møde med den forkerte mand på Amagermotorvejen udviklede sig til vrede. Vejvrede.

Tirsdag startede sagen mod en 31-årig mand, der er tiltalt for at have jagtet Rasmus Magnussen på Amagermotorvejen for efterfølgende at have slået og sparket flere gange på hans bil, så sidespejlet blev ødelagt.

Se også: Vild vejvrede: Rødglødende mand smadrede min bil på motorvejen

Artiklen fortsætter under billedet

Foto: Tariq Mikkel Khan

Gik i panik

I retten forklarede Rasmus Magnussen, at han inden sin farfars sølvbryllup kørte i den inderste vejbane, da han mødte den tiltalte i en Ford.

- Han kørte meget langsomt, så jeg trak ind i midterste spor, hvor jeg overhalede. Det var selvfølgelig en fejl fra min side, forklarede Rasmus Magnussen.

Og så startede jagten, der efter hasarderet kørsel endte i nødsporet, hvor den 31-årige mand efter sigende gik amok på Rasmus Magnussens bil.

- Jeg forsøgte at komme væk ved at køre fra ham, men det kunne jeg ikke. Jeg kørte derfor ud i nødsporet for at se, om jeg kunne få ham til at køre væk, men han stoppede også og kom ud af bilen.

- Efterfølgende gik jeg totalt i panik, og jeg kunne ikke starte min bil igen, fordi jeg var så nervøs. Udenfor stod han og råbte og skreg, mens han sparkede på min bil og mit sidespejl, forklarede Rasmus Magnussen.

Ifølge den forurettede forsøgte den tiltalte mand at smadre ruden flere gange, inden han til sidst gav op og kørte væk

Artiklen fortsætter under billedet

Hvad fanden har han gang i?

Men den forklaring har intet med virkeligheden at gøre, hvis man spørger den tiltalte mand.

Da den 31-årige hærdebrede mand med tatoveringer tirsdag ankom i retten sammen med sin kæreste, nægtede han i første omgang at udtale sig om episoden.

Men mens Rasmus Magnussen fortalte om episoden, lød der flere gange dybe suk fra den tiltaltes side, og så valgte han alligevel at fortælle sin udgave af sagen.

Og han havde en noget anderledes oplevelse af episoden, og af samme årsag nægtede han sig skyldig i alle seks forhold.

Ifølge ham kørte han stille og roligt på motorvejen sammen med sin daværende kæreste efter et møde i Ishøj.

- Jeg ser en person, der kommer kørende bag mig og ser meget irriteret ud. Han forsøger derfor at overhale indenom, men han rammer så mit sidespejl, og så giver han mig ovenikøbet fingeren. Derfor vil jeg naturligvis gerne tale med ham, forklarede den tiltalte i retten.

Artiklen fortsætter under billedet

Foto: Tariq Mikkel Khan

Efterfølgende indrømmer den tiltalte, at han valgte at forfølge Rasmus Magnussen, men sidespejlet var efter sigende allerede ødelagt.

- Jeg bliver jo rigtig gal og forsøger at blinke ham ind til siden. Men han forsøger at stikke af, men han glemte bare, at min bil var hurtigere end hans. Manden ligger og chikanerer mig på motorvejen, så jeg vil jo gerne tale med ham.

- Da vi så kommer ind til siden, så banker jeg stille og roligt på hans rude og spørger, hvad fanden han har gang. Men jeg sparkede eller slog ikke til hans bil, og spejlet var allerede smadret, fordi han havde kørt ind i mig, sagde den tiltalte i retten.

Samtidig forklarede han, at han følte, at Rasmus Magnussen forsøgte at chikanere ham og hans daværende kæreste.

- Han kørte så voldsomt, at hun troede, at hun skulle dø, sagde han.

De sad i Danmarks mest jagtede Volvo: 'Vågn op, bro. Vi har jagt på'

Ramt af depression

Ekstra Bladet talte for tre år siden med Rasmus Magnussen, der dengang forklarede, at han var gået helt i panik i forbindelse med episoden.

Og i dag har det stadig konsekvenser for den 22-årige mand. Efter at have vidnet talte fortalte han til Ekstra Bladet, at han har været ramt af en depression.

- Mit fravær ramte 50 procent, så jeg kunne ikke længere fortsætte med mit studie. Jeg har altid gerne villet være astrofysiker, men det blev der sat en stopper for.

- I dag tør jeg godt køre bil, men jeg sørger for at holde alle regler og køre helt perfekt. Jeg skal ikke opleve det igen, siger Rasmus Magnussen til Ekstra Bladet.

Foruden håbet om, at den 31-årige mand bliver straffet, har Rasmus Magnussen også valgt at rejse en erstatningssag for tabt arbejdsfortjeneste efter episoden.

Kravet lyder på 43.000 kroner.

Den 31-årige mand er i alt tiltalt for 24 forhold. Anklagemyndigheden kræver ham blandt andet straffet for i syv tilfælde at have kørt uden kørekort, i tre tilfælde at have kørt med stoffer i blodet og i to tilfælde at have givet et falsk navn til politiet.

Desuden er han også tiltalt for at have stjålet en handicapparkeringstilladelse.

Det forventes, at der falder dom tirsdag.

Se også: 58-årig kvinde offer for bizar vejvrede: Eftersøger hvid BMW

Se også: Bilister i vildt skænderi: Kastede med burgere og sodavand

Har du været offer for vejvrede, så hører vi gerne fra dig på sms/mms 1224 (alm. takst) eller på mail til 1224@eb.dk