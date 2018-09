Spøgelses-bilist spredte skræk og rædsel i nat: Politiet søger vidner

Politiet i Nordjylland søger vidner, efter at en 78-årig spøgelses-bilist i nat spredte skræk og rædsel på motorvej E45 ved Vodskov.

Den 78-årige bilist, der kommer fra Sverige, kørte ved tretiden mod syd i det nordgående spor.

- En bilist kørte parallelt med spøgelsesbilisten i det sydgående spor. Bilisten fulgte spøgelses-bilisten og forsøgte med blinkende lys at advare modkørende i det nordgående spor. Så stor ros til denne bilist, der også anmeldte spøgelsesbilisten til os, så vore patruljer kunne forsøge at standse ham ved afkørsel 18 Vodskov Nord, fortæller vagtchef Jesper Sørensen, Nordjyllands Politi, til nordjyske.dk.

Betjente satte gang i både horn og blink, men den 78-årige mand lod sig dog ikke forstyrre i sin kørsel. Han forsatte ufortrødent, og han undlod at benytte afkørsel 18. Først flere kilometer senere blev manden stoppet ved den næste afkørsel.

Flere farlige situationer

Der var ifølge vagtchefen flere farlige situationer under den hasarderede kørsel.

- Vore patruljer observerede, at der var flere farlige situationer på det stykke vej, og vi vil meget gerne i kontakt med de bilister, der har haft oplevelser med spøgelses-bilisten, så vi kan få opklaret omstændighederne ved kørslen, siger vagtchefen til nordjyske.dk.

Den svenske mand blev anholdt, og han sigtes nu for at have forvoldt fare for andres liv og helbred.