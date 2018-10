Sporhunde på E45: To biler ramt af stenkast på motorvej

Stenkast fra bro over østjysk motorvej ramte to biler men ingen personer kom til skade

Stenkast fra en bro over motorvej E45 syd for Horsens har her til aften udløst en større politi-efterforskning og total afspærring af begge spor over en strækning på fem kilometer mellem afkørslerne 56B og 57 ved Hatting og Horsens S.

Det bekræfter Jesper Brian Jensen, vagtchef i Sydøstjyllands Politi.

- Vi fik den første anmeldelse, om at en bil var ramt af stenkast på stedet klokken 19.15, og senere fik vi kontakt til føreren af en anden bil, som også var ramt, siger vagtchefen

Ingen bilister kom til skade

Jesper Brian Jensen oplyser, at ingen enkeltpersoner til skade. Den første personbil er i mindre omfang skadet omkring frontspejlet, mens der er mere omfattende ødelæggelser på 'bil nummer to'.

- Det var dog ikke værre, end at bilens fører i første omgang kunne køre videre, siger Jesper Brian Jensen.

Politiet har med vagtchefens ord 'masser af folk' i området. Det drejer sig blandt andet om betjente med sporhunde, som leder efter sten eller andet kasteskyts på begge vejbaner og i rabatterne.

Eftersøgningen har endnu ikke givet udbytte.

Kødannelser på motorvejen

Stenene er tilsyneladende kastet ned over vejbanerne fra den bro, der leder Korningvej ind over motorvej E45.

Den totale afspærring af begge vejbaner har indtil videre udløst kødannelser nord og syd for det afspærrede område.

Politiet anbefaler derfor, at folk resten af aftenen finder alternative ruter - det kunne for eksempel være hovedvejen ind igennem Horsens by.

Vejdirektoratet har i første omgang meldt ud, at motorvejen ventes åbnet igen før midnat, så færdslen igen natten til fredag kan glide uhindret på stærkningen.

- Det må bygge på et skøn. Men det skal nok passe, siger Jesper Brian Jensen på Sydøstjyllands Politis vegne