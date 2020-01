Sporløst forsvundet i 10 dage: Frustreret drabschef

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

- Det er underligt.

De tre ord beskriver Brian Bellings frustration over, at en 56-årig familiefar på 10. dag er sporløst forsvundet.

Lederen af Afdelingen for Personfarlig Kriminalitet ved Københavns Politi taler om den norskfødte Ragnar Haug, som sidst blev set forlade sit og familiens hjem på Boserupvej i Brønshøj i København 2. juledag mellem klokken 18.15 og klokken 21.00.

I hjemmet lå hans telefon, pung og andre personlige ejendele, som hans familie næste dag fandt, da den vendte hjem fra juleferie.

28. december efterlyste politiet første gang manden, som man på adskillige måder har forsøgt at finde. Tilbage sidder hans hustru og børn og en række bekymrede venner. Nogle har ængsteligt henvendt sig til Ekstra Bladet i håb om nyt for at skåne den forsvundne mands nærmeste pårørende.

Skader ikke med en genudsendelse

Men der er efter 10 dage uden livstegn fra Haug intet nyt om forsvindingssagen, som ifølge lederen af Personfarlig Kriminalitet på ingen måde tyder på at være forbundet med en forbrydelse. Intet i Haugs sygdomsbillede har heller indikeret, at han for eksempel har været nedtrykt og derfor har forladt sin familie. Det er ikke sket før, og manden er kendt som sund og rask.

BESKRIVELSE AF RAGNER HAUG: 56 år gammel

Cirka 185 centimeter høj og spinkel af bygning

Gråt kort hår

Taler dansk med norsk accent

Kan være iført en blå jakke af mærket Peak Performance Vis mere Luk

Efterforskerne hælder dog lige nu mest til, at Haug kan have fået et ildebefindende og eventuelt søgt tilflugt et ikke umiddelbart synligt sted.

I betragtning af den tid, der er gået siden sidste livstegn, erkender Belling, at håbet om at finde Haug i live svinder hastigt ind.

Det afholder ham dog ikke fra atter at bede offentligheden om hjælp:

- Da vi sendte den første efterlysning ud, skete der en hel masse andre ting rundt om i landet og verden, så det skader ikke med en genudsendelse, så folk, der eventuelt ikke har hørt om sagen i første ombæring, nu bliver opmærksomme, siger Belling.

- Beboere på Boserupvej og nærliggende veje må meget gerne kigge efter Ragnar Haug, særligt i haver, garager, skure, kælderskakter og lignende.

Den mystiske forsvindingssag dag for dag

Det er ikke, fordi politiet ikke selv har undersøgt det sidst kendte område, hvor Haug har været.

Du kan læse om Haugs forsvinden og politiets efterforskning af sagen her:

Julen 2019: Ragner Haug og hans familie fejrer jul i Sverige.

25. december: Haug rejser hjem sammen med en anden i forbindelse med en arbejdsopgave dagen før sin kone og børn. Ragner Haug taler i telefon med sin kone klokken 19.00.

26. december: Ragnar Haugs familie vender hjem og konstaterer, at han ikke er der. Det er til gengæld hans personlige ejendele. Passet har han heller ikke taget med sig.

27. december: En person bemærker klokken cirka 07.30 en koksgrå firhjulstrækker foran familien Haugs hus og kontakter politiet. Politiet foretager undersøgelser på og i området omkring den forsvundnes bopæl. Det sker med hunde, ligesom dykkere leder i et vandområde tæt på den forsvundnes bopæl. Man undersøger også, om Haug har efterladt digitale spor via eksempelvis sociale medier. Det er ikke tilfældet.

28. december: Københavns Politi efterlyser officielt Ragnar Haug.

3. januar: Københavns Politi efterlyser den koksgrå firhjulstrækker, som ikke tilhører nogen i familien Haug. Det sker ifølge efterforskningens øverste chef Brian Belling ikke, fordi man mener, at bilen har spillet nogen rolle i forsvindingssagen. Hver sten skal dog vendes i den mystiske sag, understreger han. Samtidig opfordrer politiet beboere i nærheden af den savnede mands hjem til at lede efter ham. Man offentliggør også to nye billeder af Ragnar Haug.

5. januar: Københavns Politi genudsender efterlysningen via Ekstra Bladet - blandt andet i håb om, at alle i Haugs nabolag er kommet hjem fra juleferie og kan kigge efter den forsvundne mand.