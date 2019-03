Sportsleder idømt 11 års fængsel

En 44-årig mand er torsdag blevet idømt 11 års fængsel efter at have været i besiddelse af 41,4 kilogram amfetamin med henblik på videreoverdragelse

RETTEN I NÆSTVED (Ekstra Bladet): Allan Møllevang Næsager skal 11 år i fængsel, efter at han i maj sidste år blev taget på fersk gerning i færd med at oplagre 41,4 kilogram amfetamin ved Herlufsholms Idrætscenter.

Et sted, hvor han har været med til at arrangere og udføre fodboldstævner. Dagen efter han blev anholdt, skulle han være med til at afholde et stævne.

Siden sagens begyndelse har der af hensyn til efterforskningen været navneforbud i sagen, men da dommen faldt, blev navneforbuddet ophævet.

Kosttilskud

I retten bedyrede Næsager ellers sin uskyld med, at han var overbevist om, at det var en form for proteintilskud til bodybuildere, han havde med at gøre.

Stoffet havde han fået overdraget fra, hvad han betegner som ’en tidligere ven’, som han ofte har betroet sig til.

30 kilo af amfetaminen havde han opmagasineret i en fryser i et redskabsskur ved idrætscentret, mens resten lå i bagagerummet på en Citroën C4 Picasso, som han førte.

Væk fra gaden

Efter dommen var anklageren, der fra start af gik efter 11 års fængsel, ganske godt tilfreds.

- I denne sag har politiet forhindret 41,4 kilo amfetamin i at nå ud på gaden, og det er jeg meget tilfreds med. Derudover har retten med denne dom sendt et klart signal om, at det straffes hårdt, hvis man er i besiddelse af store mængder hård narkotika, siger anklager Michael Aargaard.

Efterfølgende valgte Allan Møllevang Næsager, der gennem hele sagen har nægtet sig skyldig, sammen med sin advokat at anke dommen til landsretten.

Under hele forløbet har han siddet varetægtsfængslet og vil som minimum være det frem til landsrettens dom.

Læs mere på Ekstra Bladet senere i dag.