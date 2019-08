Sportsvogn i ulykke

Forklaringen på, hvordan en lav, rød Dodge Viper endte i kofangeren på en noget mere beskeden Suzuki Alto, er der forskellige forklaringer på.

Men en ting er sikkert; de endte begge i nødsporet efter at være stødt sammen på Svendborgmotorvejen.

- Dodge Viper’en kommer kørende bagfra og rammer en foran kørende og ryger nærmest ind under den forankørende, fortæller vagtchef hos Fyns Politi Lars Tvede til Ekstra Bladet, og herefter bliver forklaringerne fra de involvederde parter modsatstridende.

- Den bagvedkørende mener selv, at han kørte 120 kilometer i timen, mens den forankørende, altså ham, der bliver ramt, mener, at han selv kørte 130 kilometer i timen som tilladt. Samtidig mener den ramte, at den bagfremkommende kørte med meget høj hastighed, siger Tvede.

Ingen kom til skade

Heldigvis kom ingen af de implicerede til skade ved ulykken, men særligt Dodge’en fik en hård medfart efter at have ramt autoværnet.

Hvad der skal ske videre i sagen, er op til politiets jurister at vurdere, da ingen af parter kan blive enige om hændelsesforløbet.

- Sådan oplever vi det nogle gange, at de to parter har forskellige oplevelser af, hvordan det er foregået, siger vagtchefen.