Sprængfarligt stof fundet ved skole

Der er fundet et sprængfarligt stof ved DTU Lyngby

En speciel enhed for sprængstoffer ved politiet er sendt afsted til DTU Lyngby, hvor der er fundet et glas med et sprængfarligt stof.

Det oplyser Nordsjællands Politi.

- Det er rigtigt, vi er ved Lyngby, hvor en beredskabsansvarlig ved DTU har fundet en flaske med et sprængfarligt stof. Det er sprængfarligt ved friktion, altså hvis det får et hårdt slag eller lignende, siger vagtchef Daniel Cunneely.

Stoffet forventes at blive bortsprængt på stedet. Foto: Mathias Øgendahl/pressefotos.dk

Sprængstoffet, der har navnet dinitrothenylhydrazin, bliver dog hurtigt fjernet fra stedet, dog på en måske uventet måde.

- Det bliver formentlig bortsprængt ude på stedet, oplyser vagtchefen. Han kan samtidig fortælle, at sprængstoffet skulle tilhøre DTU.