Sprængstoffer fundet i post til Clinton og Obama

Pakke med sprængstoffer er blevet fundet i post på vej til Hillary Clinton og Barack Obama. Det skriver den amerikanske avis The New York Times

To former for sprængstof er blevet sendt til Hillary Clinton og Barack Obama i en form for brevbombe.

Det skriver The New York Times.

Et af sprængstofferne blev fundet af en tekniker, som scanner Hillary Clintons post, inden hun modtager det. Det er en lignende form for sprængstof, som er blevet sendt til tidligere præsident Barack Obama.

Avisen har ikke oplysninger om, hvilken form for sprængstof, der er tale om.

Fandt andre sprængstoffer mandag

En embedsmand siger, at de fundne sprængstoffer er magen til dem, som blev fundet mandag i en pakke i milliardæren og filantropen George Soros' hjem i en New York forstad.

Soros er tidligere blevet fordømt af præsident Donald Trump og er blevet udsat for voldsom kritik af højreorienterede konspirationsteoretikere.

Føderale agenter bragte sprængstofferne i Soros' hjem til sprængning, efter at de blev tilkaldt mandag af en sikkerhedsofficer.

Milliardærens hus ligger i et skovområder omkring 80 kilometer nord for Manhattan, Det var ikke klart, hvorvidt den ungarskfødte Soros var hjemme, da brevbomben blev bragt til sprængning.

Ekstra Bladet følger sagen...