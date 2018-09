Sprang i luften: Troede hun tændte et stearinlys

En 30-årig kvinde fra Bridgeport i Connecticut fik både sin hånd og ansigtet alvorligt skadet, da hun satte ild til, hvad hun troede var et stearinlys. Det skriver flere amerikanske medier.

Familiens hus blev torsdag aften lokal tid ramt af strømnedbrud under et voldsomt tordenvejr. Det fik kvinden, der var sammen med sin mand og to børn, til at gå på jagt efter lys.

Efter lidt søgen valgte hun at finde et af de lys, familien troede lå i deres kælder. Men genstanden var ikke et lys, men derimod en stang dynamit, der både skadede kvinden og ødelagde hjemmets vinduer, da hun antændte den.

Fandt mere dynamit

Det unavngivne offer risikerer ifølge politiet nu at miste flere fingre, ligesom hendes ansigt er stærkt vansiret efter sprængningen. Manden og de to børn slap uskadte fra ulykken.

Redningsfolk fandt i øvrigt mere dynamit i kælderen, som omgående blev fjernet og sprængt på et sikkert sted. Politiet vurderer, at dynamitten stammer fra de tidligere ejere af huset.

