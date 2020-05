Sprang i vandet for at redde dykker: Ladt i stikken

En 42-årig kvinde sprang i havet for at redde en dykker, der var ved at drukne. Drivvåd og i chok lod politi og reddere hende forlade stedet uden at tilbyde krisehjælp eller et tørt tæppe - heller ingen forbipasserende hjalp til

Det er en stille mandag aften hjemme på terrassen i Helsingør, da 42-årige Nuuni pludselig ser, at noget er helt galt. Familiens hus ligger ud til Øresund, og ude i vandet kan Nuuni se en person i havsnød.

Hun løber ned til vandet og hopper i. Kort tid efter dør en 43-årig mandlig dykker.

Det er Nuunis mand, 54-årige Jens Falk, der genfortæller den voldsomme oplevelse til Ekstra Bladet. Hans hustru er stadig i chok.

- Jeg ringer hjem omkring klokken 18 og får en fremmed mand i røret. Han siger, at min kone lige er hoppet i Øresund, fordi hun forsøger at redde en mand, der er ved at drukne. Jeg trykker speederen i bund og kører over for samtlige lyskryds, for jeg ved, at hun ikke svømmer godt, så det her kan ende galt, siger Jens Falk dagen derpå.

Ingen hjælp at hente

Det lykkes at få dykkeren på land. Nuuni, dykkerens ven, der også befandt sig i vandet, og den 43-årige dykker er hurtigt omgivet af redningsfolk, som giver manden stød, mens Nuuni Falk i sit våde tøj holder hans hoved. Dykkeren bliver i al hast fløjet væk i en helikopter, men bliver senere erklæret død på Rigshospitalet.

Tilbage står Nuuni Falk. Drivvåd, rystende af kulde og i chok.

- Politiet lader hende gå alene tilbage til huset. Ingen spørger, om hun er okay. Der stod en ambulance med to reddere, som ikke havde noget at lave, fordi manden var blevet fløjet væk, men de spørger hende ikke engang, om hun vil have et tæppe, fortæller Jens Falk.

Syvårig datter så det hele

Fra familiens hus har parrets syvårige datter overværet den dramatiske redningsaktion.

- Både min hustru og datter er i chok. De græder og er tydeligt traumatiserede. Min datter brækker sig flere gange, og det er helt klart, at de har brug for krisehjælp, så jeg går ned til politiet og redningsfolkene, der stadig er på stedet, og spørger, om de vil tale med dem, men de siger nej, fortæller Jens Falk.

En 43-årig mand mistede livet. Foto: Allan Andersen

- Jeg henvender mig til politi og redningsfolk, men de afviser at kunne gøre mere. Jeg får at vide, at jeg kan køre min datter til Glostrup og min kone til Hillerød, men det kan ikke lade sig gøre. Jeg vil jo gerne være hos dem begge. Efter tre timer lykkes det endelig at få nogle sendt en ambulance hjem til os. De er meget forstående og hjælper min kone, siger Jens Falk.

Politiet roser kvindens handlekraft

Nordsjællands Politi bekræfter over for Ekstra Bladet, at en kvinde hoppede i vandet og var med til at bjærge den 43-årige dykker, der lå 150-200 meter ude i vandet. Politiet bekræfter også, at kvindens ægtemand henvendte sig til politiet for at få hjælp.

- Vi kan bekræfte, at en kvinde hjalp med at redde den druknede mand ind på land, hvilket hun skal have enorm ros for. Da vores patrulje ankom til stedet, var kvinden dog ikke længere på havnen, men vi er bekendte med, at sundhedsvæsnet relativt hurtigt vejledte familien om at ringe 1813 for at anmode om psykologhjælp, hvis de havde behov for dette. Det skyldes, at en psykolog ikke er en del af det team, der i første omgang bliver sendt til en drukneulykke, udtaler politiinspektør Freddy Bech Jensen.

Politiinspektøren roser kvinde for at udvise 'stor handlekraft'.

- Det er beklageligt, hvis familien føler, de har modtaget en uhensigtsmæssig behandling af myndighederne. Da vi og de øvrige myndigheder efterfølgende fik dannet os et større overblik på stedet, vejledte både vores patruljer og brandvæsenet kvindens ægtefælle om mulighederne for psykologhjælp og kontaktoplysningerne hertil, ligesom både vi og brandvæsenet tilbød at besøge familiens bopæl til en opfølgende samtale, hvilket dog blev afvist, siger politiinspektøren.

Jens Falks hustru forsøgte at redde en mand fra at drukne i Snekkersten. Foto: Jan Sommer/Ritzau Scanpix

Det forløb genkender Jens Falk ikke.

- Det er en regulær løgn. Det var først til aller-, allersidst, da vi havde kæmpet i flere timer, at der dukkede en ambulance op på vores adresse og hjalp vores familie. Det er rigtigt, at de spurgte, om vi ikke havde en forsikring, der kunne hjælpe os med psykologhjælp, men der var ingen hjælp at hente hos nogle af dem, der var på stedet. Jeg gik ned til politiet og sagde: 'De sidder lige deroppe og er utrøstelige', husker Jens Falk.

Nægtede at sætte båd i vandet

Hele familien har knap lukket et øje siden den mandag aften. Oplevelsen har sat sig dybt i dem, og de kan ikke finde ro. Især kredser tankerne sig om de forbipasserende, der intet stillede op.

- Min kone råbte til Helsingør Bådudlejning, der holder til, lige hvor hun sprang i vandet, at de skulle sætte en båd i vandet, men de gjorde intet. Deres både har motorer og kan jo komme langt hurtigere ud til dykkeren, der var et stykke ude i vandet, men de så bare måbende til. Heller ikke nogle andre af de forbipasserende, der stoppede op og gloede, greb ind. Det er helt vildt.

Lars Hansen, der ejer Helsingør Bådudlejning, bekræfter over for Ekstra Bladet, at en kvinde hoppede i vandet for at redde en dykker i havsnød, og at han blev bedt om at sætte en båd i vandet uden dog at gøre det.

- Vi blev spurgt, om vi ville hjælpe, men jeg kunne se, at der allerede var en person på et paddleboard ude ved dykkeren, kvinden var på vej derud, og der var ringet efter hjælp, så jeg kunne ikke rigtig gøre fra eller til.

- Desuden havde jeg lukket ned et par timer forinden og taget bådene på land, så hvis jeg skulle rigge dem til, ville de allerede have nået på land, inden jeg var færdig, siger han.

Hvor lang tid ville det tage?

- Jeg skulle have bådene i vandet igen, og jeg har ingen skinner, så det skulle gøres ved håndkraft.

- Kvinden, der hoppede i vandet, skulle svømme 100 meter ud i Øresund for at nå frem til dykkeren. Havde det ikke været hurtigere at nå frem og tilbage, hvis I var sejlet ud i en båd med motor, også selvom den skulle sættes i vandet og rigges til først?

- Mine både er små og ikke særligt stabile. Så vi risikerede, at den ville kæntre, så snart vi forsøgte at få en op i den, og så ville vi bare ligge fire personer i vandet.

Men var det ikke et forsøg værd? I sådan en situation er det jo sekunderne, der tæller.

- Jeg vurderede, at de godt kunne klare det selv. Ellers må de jo dykke på et tidspunkt, hvor der er både i vandet, så de ved, at de er bedre sikret, hvis der skulle ske noget.