Sprang ud fra fjerde sal under brand: Dræbt på stedet

Stærkt forbrændt person kastede sig ud under brand på Amager - fem røgforgiftede - en del personer evakueret, oplyser politiet

En person er omkommet i forsøg på at undslippe en brand i en lejlighed på Amager. Det oplyser Københavns Politi tidligt tirsdag morgen.

- Personen sprang ud fra et vindue i fjerde sals højde, og blev erklæret død på stedet af en læge, siger vagtchef Henrik Moll. Fem andre personer er bragt til behandling for røgforgiftning.

Vagtchefen oplyser til Ekstra Bladet, at personen var svært forbrændt, da vedkommende til sidst sprang ud af vinduet for at undslippe flammerne.

Foto: Mathias Øgendal

- Vi fik meldingen om branden klokken 3.52. Vi kan ikke sige noget nærmere om brandårsagen endnu. Vi arbejder fortsat på stedet, siger Henrik Moll til Ekstra Bladet.

Branden brød ud i en lejlighed på Lykkesvej 113.

En del evakueret

- Vi kan ikke sige noget nærmere om køn og alder på den dræbte på nuværende tidspunkt. De fem personer, som blev røgforgiftet, er alle uden for livsfare.

Henrik Moll oplyser, at branden er blevet slukket. Men også brandvæsenet er fortsat på stedet.

- Jeg ved, at en del andre beboere er blevet evakueret på grund af branden og røgen. Men jeg kan ikke sige hvor mange, oplyser vagtchefen.

Politiet vil fortsatte arbejdet med at opklare brandårsagen tirsdag.

Ikke noget at gøre

Operationschef i Hovedstadens Beredskab Michael Møller oplyser til Ekstra Bladet, at den pågældende person var sprunget ud fra fjerde sal, da brandfolkene ankom.

- Vi forsøgte at yde førstehjælp til personen, men der var ikke noget at gøre. Selve branden var ud fra vores synspunkt ikke særlig voldsom. Den havde ikke spredt sig, og vi fik den hurtigt slukket. Vi sendte 15 brandfolk og en indsatsleder til stedet, så snart alarmen gik, oplyser Michael Møller.

Opdateres