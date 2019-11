Sprit, narko og dødsdruk: - Skræmmende og rystende

Mærkedagen J-dag, hvor julebryggen lanceres, er for mange en festdag. Men for nogle ender festen desværre med, at de sætter sig påvirkede bag rattet.

Det gør sig blandt andet gældende i Nordjyllands politikreds, hvor politiet har afholdt to færdselsaktioner ved Hjørring og Aalborg.

- Vi har sigtet ni for spirituskørsel på kun 2,5 timer, fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Mads Hessellund til Ekstra Bladet.

- Den højest målte promille lå på 2,38, siger han.

En promille på 2,38 kan forårsage svære problemer med at styre balance og bevægelser, nedsat hukommelse, generel bedøvelse og begyndende risiko for bevidstløshed.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Har man en promille på tre eller derover, kan man være i fare for at dø. Foto: René Schütze

17-årig i narkokørsel

Derudover oplyser vagtchefen, at en 17-årig dreng er blevet taget for narkokørsel og for at køre bil uden ledsager.

- Det er skræmmende og rystende, at så mange sætter sig bag rattet, når de er påvirkede, siger Mads Hessellund.

Flere er blevet taget med alkohol i blodet natten til lørdag. Foto: René Schütze

På Fyn har det til gengæld været en relativt stille nat. Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi Hans Jørgen Larsen til Ekstra Bladet.

- Vi har taget en fire til fem stykker, siger Hans Jørgen Larsen.

- Hvordan er det tal i forhold til andre år?

- Det er faktisk bedre, end det har været andre år. Det har været som en helt almindelig fredag aften, siger vagtchefen.

Ifølge TV 2 melder Rigspolitiet, at 15 er blevet anholdt i nat i forbindelse med spirituskontroller. Tre af dem kørte på elløbehjul.